Stash, il cantante dei "The Kolors", indagato per ricettazione

Vincitore di “Amici” 2014, divenuto poi giudice dello stesso talent nel 2018, portando avanti il programma di Canale 5 nella ventesima edizione, insieme a Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Parliamo del famoso quanto talentuoso cantante dei “The Kolors”, Stash, all’anagrafe Antonio Fiorispino.

Oggi il 31enne si ritrova protagonista di una vicena che esula dal suo amato mondo della musica, bensì verte su una faccenda prettamente legale. Sembra infatti che il pm di Milano, Giovanni Polizzi, abbia deciso di aprire un nuovo filone di indagine sul noto caso di Sonia Carapezzi, la 46enne che è stata condannata a un anno e 6 mesi di carcere per aver sottratto tre milioni dalla ditta ‘Air Protech’ di Magenta.

Stash indagato per ricettazione

In questa nuova pista investigativa, sembra che sia risaltato il nome di Stash. Il ragazzo infatti è indagato di ricettazione, dopo aver noleggiato due auto di lusso, precisamente una Ferrari e una Maserati. Per il momento sembra di fatto che noleggio delle due auto succitate sia stato pagato con conti correnti risalenti proprio alla stessa Air Protech di Magenta.

Ovviamente il cantante è difeso dal suo legale, il quale dichiara che il suo assistito è del tutto all’oscuro delle varie attività illecite perpetrate dalla sua amica Carapezzi, soprattutto, soprattutto delle auto nolaggiate e pagate con conti correnti riconducibili alla ditta.

Per adesso è ancora presto trarre conclusioni affrettate, dato che le indagini sono ancora in corso, ma soprattutto versano in una fase del tutto iniziale. Non resta a questo punto che attendere i tempi della magistratura.

Dal punto di vista lavorativo invece sembra che Stash sia molto impegnato, sia nel suo ruolo, ad oggi concluso, di professore del noto talent show di Maria De Filippi, ma anche sotto il profilo musicale. Sembra infatti che il ragazzo abbia alcuni progetti musicali che sta portando avanti da qualche tempo e che presto annuncerà.