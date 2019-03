Stash dei The Kolors minacciato di morte sui social

Dati gli impegni televisivi di Stash, attuale professore di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, la band si è vista costretta a posticipare le 4 date di aprile del loro club tour. La triste notizia è stata annunciata sia sui social che sui canali ufficiali della band, tuttavia, anche il front-man del gruppo ha deciso di postare sul suo account privato di Instagram la vicenda.

Appresa la notizia però, alcuni fan si sono rivoltati nei confronti del cantante insultando e minacciandolo addirittura di morte; tali affermazioni non sono state affatto prese bene da Stash che per mettere in chiaro le cose ha annunciato: “Mi premeva farvi sapere che questa non è stata una mia decisione o dei Kolors ma è stata una decisione di team. Tante persone, più persone, si sono interfacciate per decidere. Così si è preferito fare una cosa fatta bene anziché due così così“.

Il cantante non si aspettava di certo di suscitare tali reazioni nei fan e sull’accaduto ha ammesso di trovare esagerato il modo in cui alcune persone anche se non tutte stanno reagendo alla notizia.

Sull’accaduto Stash si è visto dover intervenire affermando: “Mi arrivano messaggi in cui mi augurano la morte, tra l’altro messaggi da account che hanno la mia immagine come immagine del profilo, e mi sembra un paradosso. Spero che la vostra rabbia si attenui al più presto in modo da avere una conversazione tra persone mature“.

Il cantante ha comunque deciso di scusarsi con tutti i suoi fan in quanto i live per lui e la sua band sono una cosa che vale molto visto che il gruppo è nato proprio nei club; la band tiene molto a questa iniziativa e vuole farla nel modo giusto senza troppa fretta e visti gli impegni televisivi del front-man si è vista prendere questa forte decisione.