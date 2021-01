Star di Harry Potter: "Mio figlio di tre mesi ricoverato per Covid-19"

Jessie Cave, attrice britannica nota per aver interpretato il ruolo di Lavanda Brown nella saga di “Harry Potter”, ha rivelato che il figlio di soli tre mesi è ricoverato in ospedale a causa del Covid-19.

La notizia è stata data tramite i social, dove Jessie ha postato una foto del neonato in un lettino nella stanza di ospedale con un iPad acceso che mostra Boris Johnson mentre pronuncia l’ultimo discorso alla nazione nel quale ha annunciato un nuovo lockdown per il Regno Unito.

Nella caption del post di Instagram, la Cave ha rassicurato che il bambino è “okay e sta bene” dopo aver contrato la versione “super potente e contagiosa” del Coronavirus. “Ho guardato le notizie sul lockdown da una stanza di ospedale in isolamento”, scrive Jessie. “Il mio povero bambino è positivo al Covid. Sta bene, ma lo stanno controllando con zelo, fortunatamente.”

L’attrice 33enne ha partorito il piccolo Abraham lo scorso ottobre dopo una gravidanza ed un parto difficili. Il bambino ha dovuto passare i primi giorni di vita nell’unità neo-natale intensiva, prima di poter essere finalmente dimesso a Novembre. A soli due mesi dalla dimissione, Jessie ed Abraham hanno dovuto fare ritorno in ospedale dopo la diagnosi positiva al Covid-19.

“Non volevo veramente iniziare così il nuovo anno per la mia famiglia. Non volevo veramente essere nuovamente in ospedale a così poco tempo dalla sua nascita così traumatica“, scrive la Cave. “Ancora una volta, sono colpita da infermieri e dottori. Mi rende ancora più fiera di mio fratello, un dottore del pronto soccorso, e di mio padre, che è medico di famiglia.”

Abraham è il terzogenito per Jessie ed il compagno Alfie Brown, che sono genitori anche di Donnie, 5 anni, e Margot, 3 anni. I due si erano lasciati tre anni fa quando Margot aveva appena 10 settimane, ma avevano annunciato lo scorso anno di essere tornati insieme e di aspettare un nuovo figlio.

Nei film di “Harry Potter ” Jessie ha interpretato il ruolo di Lavanda Brown, Grifondoro rivale in amore di Hermione Granger e prima ragazza di Ron Weasley, da “Harry Potter e l’Ordine della Fenice” fino a “Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2”.