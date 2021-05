Star de "Il Piccolo Lord" posta video contro un supermercato che non lo fa entrare senza mascherina

Tutti lo ricorderanno come il piccolo bambino biondo protagonista de “Il Piccolo Lord”. Oggi l’attore Rick Schroder ha 51 anni ed è un no mask convinto, tanto da diventare virale dopo aver postato il video in cui offende il responsabile di un supermercato della California che non lo ha fatto entrare senza mascherina.

Nel video, ripreso dallo stesso Schroder, l’attore offende il supervisore che non lo ha fatto entrare, dicendo che le nuove regole permettono alle persone completamente vaccinate di non portare le mascherine, tranne dove richieste per obbligo da leggi locali. Il supervisore cerca in maniera pacata di spiegare che in California questo cambiamento non è stato applicato, ma l’attore non vuole sentire ragioni.

“Nello stato della California e nella Contea di Los Angeles non ci sono stati cambiamenti“, cerca di dire il responsabile di un punto vendita della catena americana Coscto, prima di essere interrotto maleducatamente dall’attore che sostiene, sbagliando, che invece la legge sia cambiata. L’attore dice che a suo parere Coscto permette agli acquirenti di non indossare mascherine, e che adopera un “sistema d’onore” verso chi sostiene di essere vaccinato.

Il supervisore ribadisce correttamente che in California il mandato non è cambiato, e che il supermercato fa di tutto per aderire alla legge. Aggiunge poi che è possibile che l’obbligo di portare mascherine potrebbe essere cambiato o rimosso a luglio.”Oh, se ce lo permettono?“, chiede Schroder indignato. “Se ce lo concedono, i nostri Re? Le persone al potere? Tu ascolti queste persone? Hanno distrutto la nostra economia!“

Schroder conclude il suo video sconclusionato, che ha postato sabato su Instagram, facendosi restituire i soldi pagati per la tessera clienti di Costco e invitando i suoi follower a fare lo stesso. “Boicottate Costco fino a che non si comporteranno come una Libera Compagnia Americana… non cinese“, scrive l’attore. Un comportamento erratico che non sorprende chi segue la vita privata dell’attore, che nel 2009 fu arrestato due volte nel giro di un mese per violenza domestica.