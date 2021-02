Sparano al dog sitter di lady Gaga e poi rubano due cani che aveva in custodia

Brutta vicenda accaduta a West Hollywood (Stati Uniti), il dog sitter della pop star Americana Lady Gaga è stato aggredito davanti all’abitazione mentre stava per portare a spasso i cani della cantante. Il ragazzo che si chiama Rayan Fischer, era appena uscito di casa dalla Sierra Bonita Avenue per portarli a spasso, quando ad un tratto è stato aggredito da due uomini che gli hanno sparato al petto per ben quattro volte e successivamente sono riusciti a scappare e portare via Gustavo e Koji due dei tre Bulldog francesi della famosa cantante.

L’unica cagnolina che è riuscita a salvarsi da questa brutta vicenda è stata Miss Asia, portata prima al quartier generale della polizia e poi consegnata a una delle guardie del corpo di Lady Gaga.

La cantante aveva lasciato i suoi cani in custodia al dog sitter perché attualmente si trova a Roma per girare un nuovo film diretto da Ridley Scott. Il giovane 30enne purtroppo all’arrivo della polizia è stato trovato in fin di vita ed è subito stato trasportato con urgenza in ospedale. Secondo le ricostruzioni il ragazzo sarebbe stato colpito quattro volte al petto e si trova attualmente in condizioni gravissime.

La razza dei cani a cui appartengono Koji, Miss Asia e Gustavo pare sia molto costosa e il prezzo di un cane di razza varia dai 1.500 ai 3.000 euro ma con Pedigree possono arrivare fino ai 10.000 euro, proprio per questo motivo la vicenda è ancora da chiarire perché non si sa ancora se i due malviventi abbiano rubato i cani per richiedere un riscatto oppure per rivenderli.

La polizia avrebbe descritto i sospettati come due afroamericani che indossavano cappelli da baseball e fuggiti con una Bmw di colore bianco. Dicono inoltre che Lady Gaga abbia offerto una ricompensa di 500.000 dollari per far ritornare i due cani rapiti a casa.