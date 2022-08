Sossio Aruta, il lieto annuncio in diretta Tv: "Un sogno, ce l’ho fatta.."

Ascolta questo articolo

Appese ormai le scarpette al chiodo, l’ex calciatore Sossio Aruta è pronto a catapultarsi verso nuove avventure. Il ‘Re leone’, così come è soprannominato il verace volto noto di canale 5, è salito alla ribalta televisiva nel lontano 2005 quando prese parte alla trasmissione Campioni e vestì la maglia del Cervia.

Finito nel dimenticatoio per tanti anni, ha dato una nuova svolta alla sua vita entrando nello studio di Uomini e Donne, dove ha conosciuto la sua attuale compagna Ursula Bennardo. In queste ore è tornato a far parlare di sè per via di un annuncio decisamente entusiasmante: ecco cosa ha dichiarato.

L’annuncio

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha dedicato la sua vita al calcio e, sebbene abbia deciso di ritirarsi come giocatore, ha manifestanto di recente la sua ambizione di diventare allenatore. Un appello lanciato dai suoi canali social qualche settimana fa e che, quanto pare, sembra essere stato già accolto.

Queste le parole accorate con le quali Sossio si era messo a disposizione in queste nuove vesti: “Ho un grande desiderio, un sogno, quello di iniziare una nuova carriera da allenatore, naturalmente ho il patentino dal 2006. Divulgate questa notizia a tutte le squadre che sono ancora alla ricerca di un allenatore. Io sono voglioso e carico di mettere a disposizione la mia esperienza calcistica accumulata in quasi 40 anni di calcio giocato. No perdite di tempo, no scherzi, per me è una cosa seria ed è un lavoro”.

Dopo poche settimane ecco arrivare l’atteso incarico, Sossio Aruta allenerà nelle giovanili del Virtus Taranto Calcio. E’ stata la stessa società tarantina ad annunciare entusiasta l’ingaggio del nuovo mister: “Sarà Mister Sossio Aruta l’allenatore degli allievi giovanissimi esordienti al faro sport di San Vito..benvenuto Mister nella meravigliosa famiglia Virtus Taranto Calcio”. Non resta che vedere all’opera il nuovo mister Sossio in queste nuove vesti inedite.