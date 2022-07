Sossio Aruta, il disperato e urgente appello sui social: "Aiutatemi.."

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono nel nostro Paese il programma “Uomini & Donne”, che ormai va in onda da tantissimi anni sulle reti Mediaset ed condotto da Maria De Filippi. Nel corso di questi anni nel programma sono apparsi numerosi corteggiatori, detti “tronisti” e altrettante dame, ovvero le donne che vengono corteggiate, e che corteggiano ovviamente a loro volte. Tante le storie che si sono create, ma non tutte hanno resistito alla dura prova di diventare qualcosa di serio una volta fuori dal programma.

Sossio Aruta ha fatto molto parlare di sè a causa della sua storia con Ursula Bennardo, storia che pare continui a gonfie vele. Ma per Aruta però ci sono altri problemi, e lo ha spiegato lui stesso diverso tempo fa in una intervista. In questi giorni ha molto stupito i fan un suo appello, nessuno se lo sarebbe mai aspettato alla sua età. Vediamo di cosa si tratta.

L’appello di Sossio Aruta

Con Ursula Bennardo, dopo una crisi di coppia, adesso le cose sembrano andare benissimo. Ma l’ex tronista di “Uomini & Donne” avrebbe un desiderio nel cassetto, ovvero quello di trova un impiego lavorativo stabile e redditizio. Per questo ha scritto un post sui social network cercando l’aiuto dei fan.

“Buongiorno a tutti ragazzi. Oggi ho deciso di fare un appello, approfittando del fatto che sono anche un personaggio pubblico. Ho un grande desiderio, un grande sogno nel cassetto: quello d’iniziare una nuova carriera come allenatore. Naturalmente ho il patentino UEFA B, ci tengo a precisarlo, dal 2006. Posso allenare in promozione, eccellenza, serie D” – questo l’appello di Sossio Aruta, che cerca quindi lavoro come allenatore di calcio.

Attualmente Aruta vive in Puglia ma nel suo messaggio ha dichiarato apertamente che sarebbe anche disposto a cambiare regione, pur di inseguire questo suo sogno. “Vi auguro una buona giornata e spero in tantissimi messaggi in privato” – cpsì ha concluso il suo messaggio Sossio Aruta.