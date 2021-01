Sossio Aruta esce allo scoperto e svela se parteciperà o meno all’Isola dei famosi

La nuova edizione “dell’isola dei famosi” sta per prendere il via. Qualche passettino in più è stato fatto, dato che durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini ha comunicato ufficialmente che il reality show terminerà il prossimo 1 marzo e dunque, sicuramente nello stesso mese prenderà il via il reality della sopravvivenza.

Dopo l’abbandono di Alessia Marcuzzi sarà Ilary Blasi a prendere il suo posto. Tutto ancora incerto per quanto riguarda il ruolo di inviato, difatti sembrerebbe che Alvin (scelto ancora una volta) abbia dato forfait all’ultimo. Si vocifera il nome di Aurora Ramazzotti, ma tutto è ancora in divenire, così come in divenire sono i nomi dei naufraghi che partiranno alla volta dell’Honduras.

Tra i papabili concorrenti, nelle ultime ore è circolato il nome di Sossio Aruta. L’ex cavaliere di “Uomini e Donne” e l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha però rotto il silenzio e ha spiegato la propria posizione in merito alla faccenda. Sossio, attraverso il suo profilo Instagram ha svelato se parteciperà o meno “all’Isola dei famosi”.

Aruta ha ammesso che non sarà uno dei naufraghi. “Ho deciso di farvi sapere che non parteciperò all’isola, questo messaggio è per dirvi grazie. Il vostro affetto e la vostra attenzione nei miei confronti mi commuove e in futuro chissà, mai dire mai“, queste le parole di Sossio dove asserisce che non farà parte del cast. Dunque, l’ex cavaliere resterà in Italia insieme alla sua compagna Ursula e alla loro bambina Bianca.

Sicuramente gli addetti ai lavori stanno perdendo pezzi per strada, dato che diversi nomi accostati hanno poi rifiutato, come Asia Argento. Nelle ultime ore, anche la partecipazione di Jill Cooper e Gerrison pare essere saltata. Per tre nomi che saltano, uno si fa caldo ed è quello di Elisa Isoardi. La conduttrice Rai al momento è senza lavoro e il suo è un nome stuzzica e non poco.