Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono ritornati insieme

La coppia formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo è stata tra le più importanti passate nel trono over di “Uomini e Donne“. I due hanno fatto discutere i telespettatori per i numerosi tira e molla, ma nonostante le importanti differenze caratteriali alla fine decisero di uscire insieme dal programma.

Le cose, almeno inizialmente, vanno bene ma l’esperienza a “Temptation Island” rovina tutto a causa di alcuni comportamenti tenuti da Sossio in Sardegna. Il calciatore però non si arrende e ci riprova, ritornando negli studi di “Uomini e Donne” e riuscendo a conquistare il cuore di Ursula dopo un paio di mesi.

Sossio e Ursula ufficializzano il ritorno di fiamma

In un primo momento tutto stava andando nel verso giusto, e la nascita della loro primogenita, Bianca, sembrava aver messo in discesa la loro relazione. Nelle scorse settimane però Ursula, come un fulmine a ciel sereno, ha annunciato la rottura da Sossio, facendo poi capire l’impossibilità di ritornare insieme.

A quanto pare però l’ex dama ha sbagliato le sue previsioni, dal momento che negli ultimi giorni viene annunciato il loro ritorno di fiamma. Come riportato dal sito “Isa & Chia” una nuova passione sarebbe scoppiata durante il compleanno di Bianca, ove Sossio in quel frangente pubblica sui social uno scatto mentre si sta scambiando un intenso bacio con la sua partner.

Ovviamente i social network si sono infuocati, e quasi tutti accusano Sossio e Ursula di aver finto una rottura per far parlare di loro. Sempre “Isa & Chia” riporta una risposta dell’ex dama sulla vicenda: “Se avessi voluto lucrare su un disagio che ha subito la mia famiglia lo avrei fatto in mille modi. Ma come tutti avete visto mi sono limitata a spiegare solo il perché ci siamo ritrovati in questa situazione ‘scivolone di Sossio’. Grazie a Dio non ho bisogno di soldi sporchi”.