Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati: retroscena e botta e risposta infuocati

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. La loro storia d’amore sembrava quella delle favole e invece, come un fulmine a ciel sereno, poche ore fa è arrivata la rottura. Una storia travagliata la loro, con Sossio che si è sempre presentato come un eterno Peter Pan a Uomini e Donne, ma con l’arrivo di Ursula sembrava aver messo la testa a posto.

La partecipazione a Temptation Island mise a dura prova il loro amore, sempre a causa di Aruta. La coppia però decise di riprovarci e insieme uscirono da Uomini e Donne dopo essere tornati come single. E poi la nascita della piccola Bianca, frutto del loro amore e adesso la rottura. A darne notizia sui social ci ha pensato l’ex cavaliere, il quale ha postato uno sfondo nero con la scritta “Game Over“.

Anche Ursula è intervenuta, attaccando il suo ormai ex compagno. La Bennardo non ha gradito per niente come è stata gestita la cosa. Tutto è accaduto troppo in fretta, così come in fretta la notizia è stata spammata sui social. Il calciatore è stato inondato da critiche dal popolo del web e lo stesso ha pensato di rimuovere il post dopo poche ore.

Ursula è anch’essa intervenuta con un post fiume, nel quale spiega i retroscena e soprattutto risponde in maniera rovente al suo ormai ex compagno. Secondo l’ex dama tutto è avvenuto in maniera fulminea, si è ritrovata in una situazione assurda dove ha visto la sua famiglia sgretolarsi senza aver avuto nemmeno il tempo di metabolizzare. Addirittura due dei suoi tre figli non lo sapevano ancora.

E poi la bordata a Sossio: “Purtroppo la troppa istintività e immaturità a volte lede non solo la propria vita, immagine e dignità, ma anche quella degli altri“. Dopo il post di Ursula, anche Aruta è intervenuto spiegando che ha rimosso il post con la scritta “Game Over” perché si è accorto di aver sbagliato. Ha poi aggiunto di aver divulgato subito la notizia per amore dei fan che li seguono e che prima o poi sarebbe venuta fuori.

Non chiude però le porte a un ritorno, difatti al mezzo social Aruta ha ammesso: “Le vie del Signore sono infinite, la speranza è l’ultima a morire. Se ci saranno, e me lo auguro, sviluppi positivi, vi terrò al corrente“. In molti hanno ipotizzato che la rottura fosse stata studiata a tavolino dalla coppia per tornare a Uomini e Donne, anche qui Sossio è intervenuto smentendo duramente la cosa.