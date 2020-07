Sossio Aruta e Ursula Bennardo presto sposi, Maria De Filippi probabile testimone

Sossio Aruta e Ursula Bennardo nel 2021 convoleranno a nozze. La coppia ha già slittato il matrimonio, inizialmente previsto per quest’anno, a causa del Coronavirus e adesso è pronta più che mai a compiere il grande passo. Dopo l’arrivo della piccola Bianca, frutto del loro amore, Sossio e Ursula hanno rinsaldato la loro unione e così dapprima al “Grande Fratello Vip” e poi a “Uomini e Donne”, Aruta ha chiesto la mano della sua compagna.

I due si sono conosciuti negli studi di “Uomini e Donne”, dove Sossio era cavaliere del trono over e Ursula era arrivata in trasmissione per poterlo conoscere. Inizialmente nessuno avrebbe scommesso nulla sulla coppia, soprattutto perché Aruta aveva la fama di latin lover e invece le cose sono andate diversamente. Dopo un periodo burrascoso trascorso a “Temptation Island”, i due sono tornati insieme più innamorati che mai.

Aruta ha chiesto, con tanto di sorpresa a “Uomini e Donne”, la mano della bella Bennardo e adesso che i preparativi sono in corso, bisogna scegliere il testimone di nozze. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “DiPiù”, Sossio ha confessato che gli piacerebbe avere accanto in una giornata così speciale una persona per lui speciale, ovvero Maria De Filippi.

Queen Mary ha decisamente cambiato la vita di Aruta e sarebbe la persona ideale per fargli da testimone di nozze. Sossio ha però dichiarato che non ne ha ancora parlato con la diretta interessata: “Se sono un uomo nuovo lo devo innanzitutto alla signora Maria De Filippi, perché quando anni fa mi diede la possibilità di prendere parte a Uomini e Donne vide in me la luce della disperazione. Della fatica di stare al mondo. Della voglia di rinascere. A lei sarò sempre grato e vorrei che accettasse di essere, quando sarò il momento, la mia testimone di nozze“.

Ricordiamo che Aruta ha alle spalle un matrimonio non proprio terminato nel migliore dei modi e due figli con l’ex moglie. Poco dopo la separazione, Sossio era disperato e la De Filippi gli diede quell’opportunità che ha per sempre cambiato la sua vita. Adesso che il calciatore ha chiesto a Maria di fargli da testimone, la conduttrice accetterà? Non resta che attendere i prossimi sviluppi.