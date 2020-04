Sossio Aruta: dopo il "GF Vip" all’attacco di Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro

Da circa una settimana è terminata la quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Non è stata una annata semplice per gli autori della trasmissione, che hanno dovuto affrontare mille problematiche a causa dei disagi creati dal Coronavirus.

Ma alla fine a trionfare è stata Paola Di Benedetto, che ha deciso di devolvere tutto il suo montepremi di 100.000 euro alla Protezione Civile. L’ex fidanzata di Francesco Monte si posiziona davanti a Paolo Ciavarro e Sossio Aruta, uno degli ultimi entrati negli studi di Cinecittà.

L’attacco di Sossio Aruta

Il calciatore, nonostante abbia fatto il suo ingresso quando i giochi erano già iniziati, è stato il primo a conquistarsi la finale. Quindi si può dire che sia stata una esperienza molto positiva per lui, poiché ha scavalcato in classifica sia Antonella Elia che Patrick Ray Pugliese, i grandi favoriti della vigilia.

Sossio Aruta, in poche settimane, è stato al centro di alcuni battibecchi con Antonio Zequila e Teresanna Pugliese. Tuttavia, durante la sua diretta su Instagram, lancia un duro attacco nei confronti di Antonella Elia: “Credo che lei mi abbia scelto pensando di battermi: essendo stato l’ultimo arrivato, ha pensato che avrebbe vinto facile! Ma non ha fatto i conti con il Re Leone, anche io in passato ho ‘segnato bene’ per cui ho i miei fans e i miei sostenitori in buon numero”.

Per l’ex gieffino, Paola Di Benedetto è riuscita a trionfare perché molto seguita dai giovani, grazie soprattutto alla sua esperienza da madre natura in “Ciao Darwin“, oltre ad essere la fidanzata di un cantante molto famoso (Federico “Fede” Rossi) che ha molti followers su Instagram.

Infine, parla di Paolo Ciavarro, e su di lui non ha un pensiero positivo: “Non penso abbia fatto così tanto da meritare il secondo posto. Ha un tipo di carattere che, per quieto vivere, diceva di sì a tutti. Non si è preso mai la responsabilità di fare una scelta e quindi alla fine passi per uno insipido che va dove sventola la bandiera”.