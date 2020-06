Sossio Aruta commenta la frequentazione tra Gemma e Nicola: "La trovo ridicola"

La coppia del momento, ovvero quella composta dalla settantenne Gemma Galgani e dal ventiseienne Nicola Vivarelli è ormai sulla bocca di tutti e di certo non poteva mancare un commento da parte di Sossio Aruta, in merito. Lui che a “Uomini e Donne” ha conosciuto la donna della sua vita, Ursula Bennardo, dalla quale ha avuto una bimba, la piccola Bianca, non crede minimamente alla frequentazione tra Gemma e Nicola.

Sossio è stato uno dei protagonisti del trono over di “Uomini e Donne”, spesso è stato accusato di essere in trasmissione solo per visibilità, le stesse accuse che oggi muovono a Vivarelli. Aruta ha risposto coi fatti ai suoi detrattori, nel caso di Nicola è un pò più difficile perché la differenza di età che intercorre tra lui e Gemma è troppo ampia.

Aruta, intervistato dal periodico “Mio“, ha pesantemente attaccato la coppia del momento: “Sinceramente la trovo una relazione ridicola. Se fosse stato un uomo di 70 anni a stare con una ragazza sarebbe stato criticato“. Il calciatore non ha mai avuto peli sulla lingua e tutto ciò che pensa, dice. Il suo pensiero su Gemma e Nicola è sicuramente condiviso da molte persone.

Sossio ha poi parlato di Serena Enardu. Entrambi hanno in comune la partecipazione a “Uomini e Donne” e all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“. Da quando Serena ha partecipato al talk show dei sentimenti, ne è passata di acqua sotto i ponti, mentre Aruta è stato uno dei protagonisti del trono over, fino a capitolare dopo aver conosciuto Ursula.

La Enardu quest’anno ha molto fatto parlare di sé, a causa della sua relazione con il cantante Pago. I due hanno dapprima partecipato a “Temptation Island” dove si sono lasciati, salvo poi fare pace al “Grande Fratello Vip” per lasciarsi definitivamente qualche mese dopo, tra litigi feroci e attacchi spietati. Quando Aruta è entrato nella casa più spiata d’Italia, Serena era già stata eliminata e dunque i due non hanno vissuto insieme l’esperienza.

Sossio a proposito dell’ex tronista, l’ha definita falsa e l’ha duramente attaccata: “In tempi non sospetti ho sempre criticato Serena Enardu, dicendo che non prova nulla per Pago. Non avrei scommesso nulla su di loro, si vede lontano un miglio che è falsa“. Insomma parole al veleno quelle di Aruta, chissà se la Enardu voglia replicare.