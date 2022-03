Sophie Codegoni su Alessandro Basciano: "Andremo a vivere insieme. Lo vedo come padre dei miei figli"

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, gli ex concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, sta andando a gonfie vele. Nonostante l’intromissione di Fabrizio Corona, che ha dichiarato di essere pronto a riavvicinarmi a Sophie, i due vipponi stanno continuando a conoscersi.

Dopo l’uscita dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, avvenuta durante la semifinale, Sophie e Alessandro hanno mostrato ai loro fan di voler fare sul serio facendosi un tatuaggio di coppia. Tra l’altro sembra che abbiano già trovato una casa dove andare a vivere insieme, ed entrambi l’hanno augurata passandoci del tempo insieme.

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” Sophie e Alessandro hanno rilasciato una breve intervista al settimanale “Chi Magazine“, diretto da Alfonso Signorini, ove si parla ovviamente della loro storia d’amore. Qui viene confermato nuovamente che le cose stanno andando per il verso giusto, ed entrambi ammettono di essere pronti a mettere su famiglia nel prossimo futuro.

A prendere per primo parola è Alessandro, in cui racconta della calorosa accoglienza ricevuta dalla famiglia della sua fidanzata: “È stata la mamma di Sophie a trovare la casa. L’aveva presa per la figlia, ma quando mi ha portato a visitare l’appartamento, c’erano già due spazzolini da denti, era pronta per accoglierci”. Per la ragazza invece si tratta di una vera e propria sorpresa: “Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa. È la prima volta che vivo fuori casa e sarà con Ale”.

E anche sul futuro sembrano avere le idee chiare, in particolar modo Sophie: “Ho due desideri: essere indipendente e diventare mamma. Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci del tempo” ma il pensiero viene condiviso anche da Alessandro: “Voglio realizzarmi nel lavoro e voglio mettere in pratica tutto quello che ci siamo detti io e Sophie”.