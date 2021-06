Sophie Codegoni, fidanzata di Fabrizio Corona, potrebbe far parte del "GF Vip"

Secondo le ultime indiscrezioni Sophie Codegoni, l’ex tronista di “Uomini e Donne”, sarebbe la nuova fidanzata di Fabrizio Corona. A dichiararlo è lui stesso durante un intervento della Polizia nel corso di una verifica in casa avvenuta per via di una presunta segnalazione dei vicini per dei schiamazzi notturni.

Durante una serie di stories pubblicate sul suo profilo Corona inquadra Sophie in cui dichiara: “Lei è la mia fidanzata, la mia convivente”. Ovviamente la 21 enne sa benissimo di essere stata filmata da Fabrizio, ma al momento né sui social né in un settimanale dedicato al gossip conferma o smentisce questo flirt. In realtà a provare questa relazione ci sarebbero anche le storie precedenti pubblicate direttamente dalla Codegoni ove spesso viene beccata, insieme ad alcuni amici in comune, all’interno di un appartamento che assomiglia molto a quello di Corona.

Le nuove voci di Sophie Codegoni

Intanto, oltre alle voci sul suo presunto fidanzato, per Sophie si starebbero aprendo nuovamente le porte dello spettacolo. Difatti, dopo la sua avventura a “U&D” Alfonso Signorini la vorrebbe come concorrente nella prossima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto insieme a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

A rivelare questa indiscrezione ci pensa Alberto Dandolo, giornalista che scrive sul settimanale “Oggi” diretto da Umberto Brindani: “Gira voce che la bella influencer sarà una delle concorrenti del GF Vip 6, in onda a partire da settembre sulla rete ammiraglia del Biscione”.

Fino a questo momento si tratta solamente di una indiscrezione, siccome neanche questa notizia viene commentata da parte della diretta interessata. Per il cast del “GF Vip” negli ultimi mesi sono circolati numerosi nomi come quelli della cantante Arisa, Katia Ricciarelli, Anna Lou Castoldi, Paola Caruso, Manuel Bortuzzo, Gaia Zorzi e Manuel Zardetto, ma al momento oltre a delle voci non sono arrivate ancora delle conferme.