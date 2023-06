Sophie Codegoni criticata per le foto di Celine: "Non si fanno i figli per soldi"

Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello, è recentemente diventata mamma, ma purtroppo gli haters non hanno perso tempo nel lanciare critiche. La piccola Celine Blue è indubbiamente bellissima, e i fan sostengono che assomigli moltissimo a suo padre, Alessandro Basciano. I neo-genitori sembrano essere perdutamente innamorati della loro bimba. Tuttavia, ciò che ha scatenato le critiche è stata l’esposizione eccessiva della piccolina sui social media.

Celine è già una vera e propria star su Instagram, e sembra che abbia addirittura una linea di abbigliamento ispirata a lei. L’ultima pubblicazione dell’ex gieffina con la sua bimba ha però suscitato l’indignazione dei fan. La foto mostra Celine indossare una tutina a strisce, con una fascia fucsia con un fiocco in testa. Le braccia e le gambine della piccolina sono scoperte, e questo ha spinto i fan a scatenarsi con i commenti. Molti hanno scritto sotto al post di Codegoni che la bimba dovrebbe essere più coperta, poiché, secondo loro, potrebbe avere freddo a causa dell’esposizione delle sue braccia e gambe.

Le critiche, tuttavia, non si limitano solo all’abbigliamento della piccola Celine. Alcuni utenti hanno attaccato i genitori per aver esposto così tanto la loro bimba sui social media. Hanno sottolineato come sia sbagliato che, a soli pochi giorni dalla sua nascita, la neonata sia già così presente sulle piattaforme social. Uno dei commenti riporta: “È molto bella, ma basta sui social“, mentre un altro dice: “Non ha nemmeno una settimana ed è già sui social. Mah“.

Un’altra persona ha espresso la sua preoccupazione riguardo all’utilizzo della bambina per promuovere il proprio brand, affermando: “Come si fa ad usare una bambina di una settimana per sponsorizzare il proprio brand? Hai fatto un figlio per quello? Ciò che stai comunicando è questo, ed è un messaggio sbagliatissimo, mi spiace. Puoi benissimo far vedere i tuoi vestitini senza usare lei come ‘modella‘. Non si fanno figli per soldi, ti prego“. Le critiche non si fermano qui, con molti utenti indignati per l’uso della bimba come manichino pubblicitario.

Una persona ha persino commentato: “Vergognoso, usata come manichino pubblicitario“. Tuttavia, non mancano i messaggi di complimenti rivolti alla mamma e al papà di Celine. In conclusione, mentre alcuni fan continuano a criticare Sophie Codegoni e Alessandro Basciano per l’eccessiva esposizione della loro bimba sui social media, altri sostengono e complimentano i neo-genitori. Sarà interessante vedere come evolverà questa situazione e come Sophie e Alessandro risponderanno alle critiche dei fan.