Sophia Loren dice addio alla Lollobrigida: "Ieri non mi venivano le parole"

La morte dell’icona del cinema italiano Gina Lollobrigida ha riportato agli onori di cronaca la presunta eterna rivalità con un’altra diva del grande schermo tricolore, Sophia Loren. Dopo più di un giorno dalla notizia della scomparsa della 95enne, morta il 16 gennaio, la Loren ha commentato per la prima volta la scomparsa della “Lollo”.

L’attrice 88enne ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Gina, spiegando che ha dovuto prendere del tempo per riuscire ad elaborare la notizia della sua morte e riuscire a formulare un comunicato ufficiale. “Ieri ero molto addolorata e non mi venivano le parole“, ha dichiarato alla stampa.

“Cara Gina, il tuo corpo si è spento“, legge l’omaggio rilasciato da Sophia,“ma la luce della tua stella brillerà su di noi e nei nostri cuori per sempre“. Il messaggio si conclude con un semplice “Ti voglio bene Gina! Sophia“, che mette fine alle voci decennali di una presunta faida tra le due dive.

Le voci su una presunta rivalità tra le due star risale all’uscita dell’ultimo episodio della trilogia “Pane, amore, e…”. Se infatti i primi due film, intitolati “Pane, amore e fantasia” e “Pane, amore e gelosia” del 1953e 1954 videro protagonista la Lollobrigida a fianco di Vittorio De Sica, per il terzo episodio della serie, “Pane, amore e Andalusia” del 1955, venne scelta la 20enne Loren. La scena nella quale i due attori ballano insieme un mambo è diventata iconica, rendendo famoso il brano “Mambo italiano” in tutto il mondo.

Anche Gina anni fa aveva smentito l’esistenza di una presunta faida con Sophia, accusando però gli addetti stampa della Loren di aver messo in circolo le voci. “Lei e i suoi addetti stampa hanno iniziato questa rivalità con me, per 50 anni“, dichiarò. “È stato davvero noioso. Noi siamo diverse, abbiamo percorso carriere completamente diverse. Io volevo essere un’artista più di ogni altra cosa. Volevo una carriera ad alto livello“.