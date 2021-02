Sonia Lorenzini rivela cosa accade in studio prima del GF Vip

Erano in tanti a chiedersi sempre la stessa domanda: “Cosa accade dietro le quinte del Grande Fratello Vip? Come si svolge l’organizzazione ad ogni puntata?“. Pare che i fan del reality show più seguito di sempre sono stati finalmente accontentati proprio da una ex partecipante del gioco. Parliamo infatti di Sonia Lorenzini.

Di recente la donna è stata al centro dell’attenzione mediatica per alcuni post pubblicati sul conto di Maria Teresa Ruta, ma oggi pare che la ragazza abbia voluto rivelare la sua routine (e un po’ quella di tutti gli altri suoi colleghi) dietro le quinte del GF Vip. La ragazza ha infatti svelato tutto quello che accade in studio prima che inizi la puntata, spendendo anche qualche commento su alcuni suoi colleghi assenti in alcune puntate, come Selvaggia Roma.

Le rivelazioni di Sonia Lorenzini

Il blog “Biccy” ha di fatto raccolto la testimonianza di Sonia, la quale dichiara che alla fine la sua ruotine è sempre la medesima ad ogni singola puntata; la Lorenzini infatti afferma che con lei viaggiano di solito Cecilia Capriotti, Giacomo Urtis, Guenda Goria, Francesco Oppini ed Enock, per raggiungere Roma.

Nel capoluogo i ragazzi tutti vengono sottoposti al tampone ed in seguito raggiungono i rispettivi camerini e lì iniziano le fasi di: “trucco e parrucco. Ogni tanto qualcuno passa da un camerino all’altro. Adesso io sono accoppiata con Giacomo Urtis“.

I fan qualche giorno fa avevano però notato l’assenza di Selvaggia Roma e la Lorenzini ha approfondito l’argomento, affermando: “Selvaggia Roma era assente nell’ultima puntata. Dicono che stia girando un film” ed aggiunge qualcosa anche sul conto di Myriam Catania, anche lei assente: “So che due settimane fa era assente sempre perché si era fatto male il bimbo. Forse quindi c’entra ancora con questa cosa“.

Sembra dunque che la Lorenzini abbia rivelato gran parte della sua routine dietro le quinte del programma; chissà se in futuro aggiungerà altre gradite curiosità in merito.