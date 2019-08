Sonia Lorenzini, l’ex tronista di "Uomini e Donne" cacciata da un santuario

Sonia Lorenzini si è fatta conoscere dal pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ha fatto il suo ingresso nella trasmissione prima come corteggiatrice di Claudio D’Angelo e successivamente da tronista, e la sua scelta fu Emanuele Mauti.

La loro storia comunque dura pochi mesi, prima di intraprendere una conoscenza importante con un altro suo ex corteggiatore: Federico Piccinato. I due fino ad oggi si stanno godendo una bellissima storia, come testimoniano i numerosi scatti pubblicati sui loro profili Instagram, in cui praticamente ogni giorno manifestano il loro amore.

Le critiche su Sonia Lorenzini

Grazie alla sua esperienza a Uomini e Donne, Sonia è diventata anche una influencer. Infatti, sul suo profilo Instagram, non è raro vedere delle sponsorizzazioni. Nell’ultima fatta per una borsa, l’ex tronista di Uomini e Donne rivela che, durante lo shooting, è stata cacciata dal santuario da una donna che l’accusava di essere vestita in maniera poco consona.

Lo sfogo di Sonia Lorenzini su Instagram è il seguente: “Non sto sorridendo a voi… è che dopo essermi presa della scostumata da una signora e dopo esser stata cacciata da un santuario, stavo improvvisavano uno shooting lungo il ponte della Vittoria a Verona e c’era la gente che mi guardava male dalle auto”. A dieci ore dalla pubblicazione del post, ci sono più di 20 mila like e 100 commenti.

Ma per l’ex tronista, oltre alle critiche ricevute da questa signora, arrivano delle frecciatine anche dal mondo dei social network. Un utente su Instagram scrive infatti: “Le chiese sono un posto di culto, non di turismo, ci vuole rispetto. Se non ci arrivi non c’è niente da commentare”. La risposta di Sonia però non si fa attendere: “A: non mi sento nuda, anzi sono più coperta di quando esco d’inverno. B: non ero dentro la chiesa ma fuori dal santuario e C: conosco benissimo il rispetto e, come tutti quelli che ne sanno qualcosa, lo porto a chi per primo lo porta a me, a prescindere!”.