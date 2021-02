Sonia Lorenzini in dubbio su Maria Teresa Ruta: "Maria Teresa che combini?", ma il web risponde

Non si può di certo dire che tra le due donne ci sia stato in passato un periodo di pace e serenità. Molto spesso infatti l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha più volte criticato i modi di fare dell’attuale gieffina, Maria Teresa Ruta. A detta della Lorenzini infatti, gli atteggiamenti spesso contraddittori e doppiogiochisti della Ruta, hanno comportato una serie di conseguenze che potevano ampiamente essere evitate, come la passata eliminazione di Filippo Nardi.

Insomma tra le due non è mai scattata la scintilla della simpatia, né tanto meno quella dell’amicizia. La Lorenzini non perde mai occasione di portare avanti la sua tesi sul conto della Ruta, tanto da rincarare la dose proprio nelle ultime ore, quando è stato pubblicato il video della Mello che confessa a Maria Teresa della sua nomination da parte di Zorzi.

Il dubbio di Sonia e l’attacco del web

In queste ore infatti Sonia ha postato un Tweet, con tanto di interrogativo finale, che recita: “Ma in che senso mi sono inventata la cosa di Filippo e un sacco di altre cose per far scoppiare bombe… Ero rimasta a Baccini. Maria Teresa che combini?“.

Ovviamente la frase in questione ha generato non poca polemica, tra chi (una minima parte) concorda con quanto affermato da Sonia, e chi invece attacca la ragazza, affermando di guardare prima tutto il video e solo dopo commentare, dato che l’oggetto del dissenso è basato su un frammento di pochi secondi del discorso della Ruta con la Mello, a fronte di una conversazione durata molto più a lungo.

Sono stati infatti tanti gli utenti che hanno attaccato la frase della Lorenzini, affermando di approfondire prima l’argomento e poi commentare. A quel punto Sonia, in balia dei commenti negativi, ha aggiunto: “Ho fatto una domanda ‘Maria Teresa che combini?’ e ‘In che senso?’. Quindi metto un ipotesi davanti a quello che ho sentito ma vedo che l’italiano ai più non viene compreso. Fa lo stesso“.

Sembra dunque che l’ex concorrente abbia generato in poco tempo una forte risonanza mediatica, per le sue parole, a detta di molti fuori luogo. Chissà se la produzione metterà al corrente la Ruta dell’accaduto.