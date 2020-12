Sonia Lorenzini chiama "cagna" Rosalinda Cannavò: "Ti spezzo le gambe!"

A quanto pare per una nomination nella Casa del Grande Fratello Vip 5 può succedere di tutto. Stavolta è stata Sonia Lorenzini a prendersela con Rosalinda Cannavò, che lei reputava già un’amica ma che in puntata l’ha nominata affermando di non aver gradito il modo in cui le aveva risposto poco prima. Se già al termine della diretta Sonia era esplosa, è stato solo qualche ora fa che ci è andata davvero giù pesante contro l’attrice messinese.

Le parole che ha pronunciato – per lo più insulti e minacce neanche troppo velate – hanno subito fatto il giro del web, approdando in men che non si dica su Twitter, dove c’è una nutrita comunità di appassionati del GF Vip 5. E proprio questi utenti non hanno perso tempo nello scagliarsi contro l’ex tronista di Uomini e Donne, invocandole la squalifica. Addirittura è stato creato l’hashtag “#fuorisonia” che in queste ore sta letteralmente spopolando.

Sonia Lorenzini senza freni: “Cagna, ti spezzo le gambine!”

Come la new- entry Samantha De Grenet ha trovato in Stefania Orlando la sua “nemica” per eccellenza nella Casa di Cinecittà, così l’altra new-entry, Sonia Lorenzini, ha preso di mira l’attrice messinese Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco), con la quale inizialmente sembrava andare molto d’accorso. Poi però Rosalinda l’ha nominata, e Sonia è andata su tutte le furie.

Sfongandosi tra sé e sé (cosa che fa spesso, probabilmente per attirare l’attenzione e garantirsi qualche clip durante la diretta, come maligna qualcuno) Sonia ha dato a Rosalinda della “stron*a”, affermando di avere intenzione di renderle la vita impossibile. Fin qui nulla di strano: sono parole decisamente poco carine che però possono sfuggire a chiunque in un momento di rabbia.

Poco dopo, però, ci è andata giù ancora più pesante e ha chiamato Rosalinda “cagna”, gridando che le avrebbe spezzato le gambe. Simili espressioni e tanta violenza verbale hanno scandalizzato i telespettatori, che su Twitter stanno diffondendo l’hashtag “#fuorisonia” (visto che tra l’altro la ragazza è in nomination).