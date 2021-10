Sonia Bruganelli svela alcuni retroscena su cosa le dice Bonolis sul GF Vip: "Taci!"

Sicuramente quest’anno, al “Grande Fratello Vip“, oltre ai concorrenti le nuove opinioniste erano molto attese. E Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non hanno affatto deluso le aspettative. Le due non si prendono, con un’antipatia reciproca che le lega. Una foto poi postata sui social dalla Bruganelli in compagnia di Giancarlo Magalli, nemico della Volpe, ha scatenato il putiferio confermando quello che serpeggiava già da un po’: le due proprio non si sopportano.

Mentre Adriana è molto conosciuta, solo adesso scopriamo Sonia. La Bruganelli ha sempre lavorato dietro le quinte e per la prima volta, si è lanciata in questa nuova avventura che la vede coinvolta in prima linea. Alfonso Signorini l’ha fortemente voluta e lei ha deciso di accettare. La moglie di Paolo Bonolis, intervistata dal magazine Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato alcuni retroscena inediti.

Innanzitutto ha spiegato perché i suoi figli sono sempre presenti negli studi. Difatti quando Sonia posta una foto mentre è al GF Vip, con lei c’è sempre almeno uno dei due figli grandi. I ragazzi sono fan del programma e conoscono alcuni dei vipponi. Sonia ha poi raccontato i consigli che le da Bonolis circa la sua nuova avventura, specificando che a volte le dice di tacere.

“Mi sta dando ottimi consigli, tipo: “Taci!” (ride ndr). Nel senso che anche lui è convinto che la linea del guardare senza entrare troppo in polemiche sia quella vincente. […] Mi ha detto anche di essere più diplomatica, cosa di cui si stupisce chi mi conosce bene“, queste le parole della Bruganelli. Paolo però nella vita le ha insegnato tanto e questo non è stato l’unico consiglio.

Il conduttore ha insegnato alla moglie che deve sempre dire ciò che pensa nel momento in cui è giusto farlo. Deve inoltre essere coerente senza ferire le persone. Sonia ha poi svelato una curiosità davvero interessante: Paolo l’aspetta sveglio dopo ogni puntata del GF Vip, perché lei non è solita portarsi dietro le chiavi di casa. E una volta arrivata si parte con il commentare la puntata.

Insomma, la Bruganelli è impegnata con il GF Vip sia dentro gli studi televisivi che dentro casa. Ha poi aggiunto che anche suo figlio Davide si diverte a criticarla, contestando i suoi interventi. È un bel peperino Sonia e anche e soprattutto per questo, Alfonso Signorini l’ha voluta a tutti i costi al GF Vip.