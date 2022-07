Sonia Bruganelli racconta in lacrime la storia di sua figlia Silvia

Ascolta questo articolo

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e opinionista di uno dei reality show più seguiti, il Grande Fratello Vip, parla della sua vita personale che condivide con la figlia Silvia. Ospite del programma “Oggi è un altro giorno” su Rai 1, l’opinionista televisiva intervenuta in trasmissione, ha raccontato con le lacrime agli occhi quello che le dice la figlia Silvia. Dalla storia d’amore di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono nati tre splendidi bambini. È stato un finale storico per la storia di due persone innamorate che sono diventate una cosa sola e si sono amate come non avevano mai fatto prima.

Silvia, la figlia maggiore,è nata con problemi cardiaci e ha dovuto subire un’operazione molto delicata alla nascita. Purtroppo, però, dopo l’operazione non tutto è andato secondo i piani. La figlia maggiore soffre di disturbi irreversibili del movimento. Questo ha colpito in modo forte la madre Sonia e il padre Paolo. Per il suo bene, la coppia ha cercato di proteggere Silvia il più possibile dai “mali del mondo esterno”. Spesso le persone hanno la tendenza a puntare il dito contro gli altri e a farli sentire piccoli e a disagio. Così hanno cercato in tutti i modi di evitare di causare questo dolore a Silvia. Ma è stata lei a insegnare qualcosa ai due amorevoli genitori.

Ospite nel programma televisivo “Oggi è un altro giorno”, Sonia Bruganelli ha parlato della figlia Silvia nello studio RAI. E la compagna di vita di Paolo Bonolis si è lasciata andare in un momento di commozione e ha raccontato una storia che ci ha fatto rimanere senza parole. La figlia maggiore Silvia ha molto da insegnare a mamma Sonia e papà Paolo.

Come ha raccontato la madre a Serena Bortone durante il programma pomeridiano di Rai 1 , Silvia è nata con gravi problemi cardiaci e ha attraversato un periodo molto difficile della sua vita, insieme alla madre e al padre. Dopo un’operazione mal riuscita, Silvia soffre di un disturbo del movimento piuttosto grave. Per questo motivo, Sonia Bruganelli divenne particolarmente protettiva nei confronti della figlia. Per proteggerla dalla cattiveria delle persone nel virtuale su internet, Sonia ha esitato un po’ a mostrare le foto di Silvia sui social media.

Tuttavia, la figlia maggiore ha chiesto alla madre di essere presente nelle foto. Così, quando Serena Bortone ha mostrato una foto di Silvia, la mamma Sonia ha commentato in lacrime: “Sai quanto sono preoccupata per questa foto? Mi ha detto: “Io mamma sono così, devi accettarlo“. Poi Sonia Bruganelli aggiunge: “Io da madre non pubblicherei mai quella foto“. Sonia racconta che quando viene fotografata con la famiglia e gli amici, Silvia stessa vuole spesso essere presente nella foto. Io invece da madre, “voglio proteggerla“, dice Sonia Bruganelli. Perché se non lo faccio, la gente potrebbe dire: ” Hai visto il post della figlia di Bonolis? Avete visto la mano della figlia di Bonolis?”. E io questo giudizio negativo non lo voglio per mia figlia.