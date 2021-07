Sonia Bruganelli parla del GF Vip: "È la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia"

La nuova stagione televisiva per la Mediaset partirà a settembre senza dubbio col botto. Numerosi sono i programmi che i tanti utenti stanno attendendo con ansia, tra cui spicca la nuova edizione del “Grande Fratello Vip“. Nuovi concorrenti, nuovi opinionisti ma stesso presentatore. La conduzione è stata infatti lasciata di nuovo nelle mani esperte di Alfonso Signorini.

Quello che è cambiato infatti negli studi sono sti gli opinionisti; fuori Pupo ed Antonella Elia e dentro Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Una nuova avventura per entrambe le donne, sia per l’ex conduttrice di “Ogni Mattina” su Tv8, sia per l’imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis. In una recente intervista la Bruganelli svela però la sua vera reazione una volta accettato il suo ruolo di opinionista nel reality.

Sonia Bruganelli: “Alla fine ci sono cascata”

Ecco infatti cosa ha raccontato la Bruganelli nella scorsa intervista concessa al “Corriere della Sera“: “E’ un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia“.

Insomma un’avventura del tutto nuova ed emozionante sta per iniziare per la donna. Chissà come vivrà le prime puntate, che di certo non saranno semplici dato che non ha tante esperienze televisive passate, a differenza della sua collega Adriana Volpe.

La Volpe infatti di anni in televisione ne ha tanti e di certo conosce bene come gestire il tutto, soprattutto considerando il fatto che la donna ha in passato anche assunto il ruolo di partecipante nella famosa villa di Cinecittà, quindi è ben a conoscenza di tutte le dinamiche che avvengono nella casa. Come sarà quindi questa nuova edizione del GF Vip? Non resta che attendere per scoprirlo.