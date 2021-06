Sonia Bruganelli opinionista al GF Vip, arriva la reazione di Bonolis: "Dovere familiare"

Fervono i preparativi per la nuova edizione del “Grande Fratello Vip“. Archiviata l’ultima edizione dei record, tra durata e ascolti, si cerca di bissare o in qualche modo superare l’esperienza. Riuscirci non sarà affatto facile, ma sicuramente il modo giusto per provarci è ingaggiare un cast stellare tra concorrenti e opinionisti. Se Alfonso Signorini è stato confermato alla conduzione, la rivoluzione riguarda proprio coloro che sono lì per commentare.

Se Adriana Volpe è pronta a sostituire Antonella Elia, per il posto lasciato vacante da Pupo in pole ci sarebbe Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. La presenza della Bruganelli è quasi una certezza, manca solo l’ufficialità. “Dagospia” ha lanciato l’indiscrezione, “Fanpage.it” l’ha confermata grazie a fonti vicine all’imprenditrice, ma a chiudere il cerchio è stato Tommaso Zorzi.

Durante l’ultima puntata del “Punto Z“, l’infuencer ha chiesto a Bonolis cosa pensasse del nuovo progetto lavorativo della moglie. Il conduttore si è così esposto, rompendo il silenzio e commentando la nuova avventura che Sonia, con ogni probabilità, si appresterà a vivere. Le parole di Bonolis sono state alquanto distaccate, confermando ancora una volta di non amare molto i reality.

“Se lo fa vuol dire che le piace farlo e sono contento che lo faccia. Mica devo darle io il permesso, non è un problema. Non mi appassiona il genere“, queste le dichiarazioni del conduttore. Se la guarderà in tv, Paolo è stato chiarissimo: “La guarderò qualche volta, sai ci sono dei doveri familiari… purché quel giorno non giochi qualche squadra di calcio!“.

Zorzi ha dato per certa la presenza della Bruganelli al GF Vip, difatti ha parlato dell’imprenditrice come di colei che siederà al fianco di Adriana Volpe. Dunque un duo tutto al femminile per Alfonso Signorini, il quale ha già iniziato a lanciare qualche amo per i vipponi che vivranno nella casa più spiata d’Italia. Qualche nome interessante circola già, vedi Katia Ricciarelli, ma nulla è ancora confermato. Dunque non resta che attendere i prossimi sviluppi.