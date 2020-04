Sonia Bruganelli: "Non so cosa avrei fatto senza Paolo Bonolis"

Non è di certo una novità, oramai tutta l’Italia, per non dire il mondo, sta attraversando una crisi socio economica senza precedenti. Ogni cittadino è costretto chiuso in casa a trascorrere il tempo cercando di uscire quanto meno possibile, a causa della piaga che sta affliggendo il globo, il Coronavirus. Molto è stato fatto, ma non basta per arginare il virus che continua a mietere vittime.

In questo clima di assoluto sconforto, in molti sono anche i personaggi famosi che, con la loro simpatia e con i loro tanti followers, tentano di trascorrere il tempo con i fans, così da passare del tempo insieme. Anche Sonia Bruganelli, moglie del noto conduttore Mediaset Paolo Bonolis, si rivela al settimanale “Chi” come sta trascorrendo i suoi momenti di segregazione casalinga insieme al marito e ai suoi figli.

Un momento di certo non facile, racconta Sonia, dove a pagarne le spese sono un po’ tutti, ma afferma anche che sta tentando, insieme al marito, di ricreare un ambiente in casa di assoluta normalità, per il bene dei figli. Sonia infatti ha 3 figli insieme a Paolo, Silvia, Davide e Adele, che oramai iniziano a crescere e iniziano quindi a fare le prime domande, e trovano strana questa permanenza casalinga ad oltranza.

Infatti a tal proposito l’imprenditrice afferma: “Qualche giorno fa, io e Paolo ci siamo incontrati in corridoio e ci siamo scambiati il primo abbraccio dopo 15 giorni: è un paradosso ma, pur essendo così vicini, con la testa ognuno cercava le risorse per non abbattersi ed essere di sostegno alla famiglia“.

La donna ha poi concluso la sua intervista rimarcando ancora una volta quanto sia fondamentale il marito per lei, il suo sostegno la sua perspicacia, e soprattutto la capacità di capirsi nel silenzio, con un solo sguardo: “Non so che cosa avrei fatto senza Paolo: anche nei silenzi, quando ci si conosce a fondo, ci sono parole d’amore“.