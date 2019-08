Sonia Bruganelli messa in imbarazzo in pubblico dal marito Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è l’attuale moglie di Paolo Bonolis, noto presentatore di casa Mediaset. Il presentatore è un volto molto conosciuto nel mondo della televisione riuscendo, con la sua capacità di condurre programmi a volte anche complessi, ad entrare nelle case degli Italiani e conquistarli, grazie anche al suo linguaggio forbito.

Da tempo si conosce bene l’incapacità di Bonolis nell’usare apparecchi di ultima generazione come tablet e smartphone, infatti nonostante il presentatore abbia il suo profilo personale di alcuni social network famosi come “Instagram“, sono tutti gestiti dalla moglie o da terze parti.

E proprio sul social network di Instagram che si è consumato un divertente quanto ironico siparietto tra Bonolis e la moglie Sonia, che in un certo qual modo, la situazione è leggermente degenerata mettendo in imbarazzo la moglie. Il noto presentatore e storico amico di Luca Laurenti, durante una “IG stories” dove veniva ripreso dalla moglie, si lascia andare in uno dei suoi discorsi lunghi e forbiti, facendosi scappare alcune battute che hanno mortificato la moglie, pur senza volerlo.

Dalla storia di Instragram, divenuta in pochissimo tempo virale, si può vedere infatti Bonolis che durante il suo discorso, circa la presentazione del suo profilo Instagram, si lascia andare in alcuni doppi sensi sul suo nickname, affermando in tono ironico: “Io c’ho una cosa lunga, che devo fare amore? È anche parte della tua gioia“.

Ovviamente la frase ha scaturito l’imbarazzo della moglie Sonia, che ha chiesto subito al marito di spiegare ai fan il perchè è così lunga questa cosa, ma Bonolis enuncia un altro doppio senso; a questo punto la moglie appare visibilmente innervosita e sposta l’obiettivo della fotocamera su di sé, e continua da sola. In poco tempo il siparietto, creato dalla coppia di coniugi, è subito rimbalzato da un social network all’altro, creando grande ilarità da parte dei fan sia di Sonia che di Paolo; infatti ha fatto subito un gran numero di “like” e di visualizzazioni.