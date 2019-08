Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis di nuovo nella bufera a causa del loro cane

Quando si parla di Sonia Bruganelli non si parla mai di una notizia scontata o ripetuta; la moglie del famoso conduttore di casa Mediaset, Paolo Bonolis, riesce sempre ad attrarre l’attenzione su di sé, nel bene o nel male. Infatti Sonia, nonostante non faccia propriamente parte del mondo dello spettacolo, come ne fa pienamente parte il marito, appare sempre al centro dell’attenzione mediatica.

Poco tempo fa si vociferava di un eventuale crisi matrimoniale tra la ricca imprenditrice e il marito Bonolis, storia che venne poi in seguito smentita; si è passati ad altre bufere mediatiche, grazie alla storie che vengono pubblicate sul suo account personale di “Instagram“, che destano sempre un certo scalpore, e numerose critiche da parte degli “haters“.

Sonia infatti a più riprese ha sempre dato adito a critiche sulla sua persona, e del suo modo di fare; ha sempre ostentato la sua ricchezza, volando in jet privati, e facendo compere di borse e gioielli dal valore di migliaia di euro.

Questa volta protagonista della sua storia pubblicata su “Instagram “, pare essere il cagnolino della coppia, dove si vede questo cane di piccola taglia stare a bordo di un monopattino. Ovviamente all’apparenza può sembrare un gesto del tutto innocente, fatto giusto per ridere, dove l’incolumità del cane non è messa in pericolo, ma a quanto pare anche questa volta, la foto ha fatto il giro del web, indignando numerose persone, divenendo in poco tempo virale, e oggetto di aspre critiche.

Tra le varie critiche sollevate dal mondo degli internauti, è possibile leggere commenti come: “Poverino… Ha preso una barca di legnate per far ridere imbecilli!“, oppure anche: “Anche se è buffo è evidente che è contro la loro natura e che per arrivare a tanto, dietro c’è un addestramento forzatissimo!“.

A difesa della Bruganelli, a seguito di questa valanga di critiche ricevute, ci sono stati i commenti da parte di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, come quello di Carolyn Smith, presidente di giuria del noto programma “Ballando con le stelle“, che ha commentato in difesa di Sonia: “Ma chi ha detto che il cane è stato maltrattato o torturato per fare queste cose?“.