Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis sotto attacco: "Ti devi solo vergognare"

Era da tempo che non riaffiorava sulle pagine di gossip il nome di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. L’imprenditrice infatti, da alcuni mesi a questi parte, ha deciso di mantenere un profilo basso, visti anche i suoi trascorsi molto criticati, a causa anche del suo stile di vita troppo appariscente e sfarzoso, grazie alle facoltose possibilità della donna.

Di recente però, la donna è ritornata al centro dell’attenzione mediatica per una semplice foto a tema natalizio pubblicato sul suo profilo Instagram. La foto in questione, in poco tempo ha fatto il pieno di critiche e di commenti negativi. Il motivo? Sembra che la Bruganelli abbia addobbato la sua tavola per il pranzo di natale in maniera troppo sfarzosa.

Una scelta oltremodo irrispettosa a detta di molti, in quanto ritenuta fuori luogo visti gli andamenti economici degli ultimi tempi, a causa della pandemia di Coronavirus. Di seguito è possibile leggere solo alcuni dei commenti negativi nei confronti di lady Bonolis: “Ti devi vergognare, ogni volta far vedere tutta la ricchezza, e basta. Vivete solo di apparenza“, a questo commento in particolare, la Bruganelli risponde in maniera del tutto inaspettata: “Buon natale anche a lei“, mostrandosi quindi imperturbabile alle accuse altrui.

Ancora si legge tra i commenti: “Veramente di classe, ma non le sembra un po’ eccessivo tutto questo? Secondo me è irrispettoso pubblicare queste foto. Ci sono cose molto costose su quella tavola e in un periodo in cui il popolino non arriva a fine mese, be’, per me sono fuori luogo“. Ma da cosa è scaturito tutto questo sdegno?

In effetti, nella foto pubblicata dalla donna, si vede una tavola imbandita con la minima cura, nulla è lasciato al caso e si vede molto bene che l’allestimento è composto da oggetti estremamente costosi e pregiati, di prima fattura. Si parte da segnaposto personalizzati, una tovaglia di raso blu con centro tavola ben curato con una composizione centrale, persino un servizio di piatti ricco di decorazioni.