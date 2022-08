Sonia Bruganelli, la confessione questa volta arrivata direttamente dalla showgirl: "È finita"

Ascolta questo articolo

Sonia Bruganelli si è lasciata andare in merito alla sua amicizia con Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano. In passato le due donne sono state viste insieme, ma da qualche tempo pare che il loro rapporto si sia incrinato. D’altronde non è passata inosservata l’assenza della moglie di Bonolis al matrimonio di Flora celebrato proprio lo scorso sabato.

Come al solito il web non perdona, più di qualche follower ha notato questo improvviso allontanamento tra le due donne e non ha potuto fare a meno di chiedere spiegazioni. La moglie di Bonolis ha preso la palla al balzo per chiarire la situazione, facendo una dichiarazione totalmente inattesa: ecco cosa ha detto.

La confessione

Quella tra Flora Canto e Sonia Bruganelli sembra essere la storia di un’amicizia ormai naufragata. Ad incrinare il rapporto si pensa sia stato un colpo basso rifilato tempo fa dalla neo sposa, che aveva criticato la moglie di Bonolis per l’uso dell’areo privato. Qualunque sia il motivo, ora è arrivata la conferma definitiva della fine della loro amicizia.

Un tempo sembravano inseparabili, erano avvistate spesso insieme in pubblico, da qualche tempo, invece, di loro due si sono perse le tracce. A sollevare il dubbio un utente Instagram che ha chiesto il motivo di questo presunto allontamamento. La risposta della Bruganelli non si è fatta attendere: “Si è vero. Siamo state amiche, ora non ci vediamo più. Le cose nella vita cambiano”.

In realtà, l’assenza della moglie di Bonolis al matrimonio della Canto lasciava spazio ormai a pochissimi dubbi, la loro amicizia è finita. Qualche piccolo screzio delle scorse settimane ha incrinato i rapporti, entrambe si sono mandate delle frecciatine piccate che non sono affatto passate inosservate sul web. La Bruganelli ha sempre attirato a sè delle critiche per il suo modo di ostentare la sua ricchezza, e quando ha criticato, seppur in modo velato, la scelta della sua ex amica di affidarsi a compagnie aeree low cost, la replica della diretta interessata non è tardata ad arrivare: “Fa benissimo! Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi!”.