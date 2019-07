Sonia Bruganelli, hater offende la figlia malata: "È inquietante". Lei lo smaschera sui social

Sonia Bruganelli, manager e moglie del popolare conduttore televisivo Paolo Bonolis, è tornata alla ribalta della cronaca per uno spiacevole episodio avvenuto sui social network, dove la donna è molto attiva ma anche molto criticata ed attaccata, spesso pesantemente, dai leoni da tastiera, e non solo, che l’accusano di ostentare la sua ricchezza.

Se in passato Sonia ha condiviso immagini riguardanti la sua quotidianità ed il suo stile di vita, decisamente superiore alla media, fatto di jet privati presi con la famiglia per raggiungere località da sogno dove passare le vacanze, ma anche armadi pieni di borse griffate e dal prezzo proibitivo per tanti, attirando così l’ira degli utenti social, stavolta la moglie di Bonolis è stata presa di mira per la figlia Silvia, che alla nascita ha avuto dei problemi.

Sonia Bruganelli smaschera il detrattore di turno

Webeti – parola coniata dal giornalista televisivo Enrico Mentana per indicare gli ebeti del web – senza alcuno scrupolo hanno vigliaccamente ironizzato sui problemi di salute della piccola Silvia, che alla nascita è stata sottoposta ad un intervento al cuore, ma nel post operatorio alcuni problemi hanno portato ad un ritardo nella crescita e al bisogno, negli anni successivi, di sottoporsi a periodi di fiosioterapia e logopedia.

Un calvario che è stato recentemente raccontato proprio dalla Bruganelli per mettere a tacere un becero gossip al riguardo e per chiarezza d’informazione. Nonostante questo, i leoni da tastiera sembrano non volersi fermare e attaccano Sonia in ogni occasione. Ma stavolta la Bruganelli è passata al contrattacco pubblicando la foto del profilo del detrattore di turno che l’ha attaccata.

Una rinvincita non da poco, visto quello che questo utente le ha detto sui social, in tal senso le parole della Bruganelli: “Questo è il signor…. che dice che mia figlia Silvia di 16 anni è inquietante. A me sembra che se esiste la parola inquietante per poter descrivere lui è questa foto“. Inutile dire che il post visualizzato nel profilo della moglie di Bonolis, che registra 457mila followers, ha fatto il giro del web, ricevendo l’apprezzamento di tanti.

Subito dopo sono arrivate anche le pubbliche scuse da parte dell’utente in questione, che ha sottolineato che le sue parole non avevano un intento offensivo o denigratorio. Sonia, da persona molto intelligente, ha accettato le scuse, anche se piccatamente ha scritto che quando ci si mette la faccia le cose sono molto diverse.