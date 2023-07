Sonia Bruganelli e Sophie Codegoni, lite pesantissima: "Stavano arrivando alle mani"

Tutta la sintonia mostrata anche sui social, tra Sonia Bruganelli e Sophie Codegoni, sembra essere solo un lontano ricordo. Tra le due, una lite pesantissima, durante una delle ultime puntate della registrazione di “Avanti un altro“, avrebbe portato la Codegoni fuori dal cast. Ebbene sì, Sophie avrebbe fatto le valigie, di fretta e furia, non ricoprendo più il ruolo di “Bonas”.

A sganciare la bomba ci ha pensato Fabrizio Corona. Sul suo canale Telegram, l’ex re dei paparazzi ha spiegato come stanno le cose. “Vi svelo in anteprima che Sophie Codegoni non sarà più nel cast del programma di Bonolis. Durante una delle ultime puntate della registrazione, Sophie gestita dalla madre, che vive soltanto per la visibilità, il successo, i guadagni della figlia, vi è stato un litigio furioso con la moglie di Bonolis sui contenuti da girare per la trasmissione“, queste le parole di Corona il quale attacca duramente Sophie e sua madre.

Fabrizio ha poi proseguito raccontando del clima incandescente che sarebbe venuto a crearsi tra le due donne. “Una persona presente mi ha raccontato che è dovuta intervenire perché stavano arrivando alle mani. Sono seguite urla, grida e ‘vaffa’ vari. Risultato? Sophie è stata fatta fuori subito! Già riaperti ufficialmente i casting“, ha ammesso Corona. Sonia e Sophie, stando a quanto detto, sarebbero state separate prima di venire alle mani. A farlo, una ragazza presente che ha poi inviato un audio a Corona, raccontandogli il fattaccio.

Fabrizio ha condiviso su Telegram tale messaggio audio, spiegando come la ragazza in questione sia molto conosciuta e preferisca restare nell’anonimato. Insomma, una vicenda davvero ingarbugliata che, stando a quanto riferito dall’ex re dei paparazzi, avrebbe portato la Codegoni a essere fuori dal programma condotto da Paolo Bonolis.

Le parti in causa non sono intervenute, né confermando né smentendo la notizia. Sicuramente il tutto va preso con le pinze, dato che si tratta di racconti non supportati da prove. L’eventuale esclusione della Codegoni da “Avanti un altro” la si scoprirà solo una volta annunciato ufficialmente il cast e, anche in quel caso, potrebbe essere andata via in maniera pacifica senza attrito alcuno.