Sonia Bruganelli e quel post allarmante, i fan sono preoccupati

Sonia Bruganelli è nota per essere la moglie del conduttore televisivo Paolo Bonolis. Il matrimonio tra Bonolis e la Bruganelli procede a gonfie vele dal 2002, la coppia ha tre figli: Silvia, Davide e Adele. I due sono apparsi sempre in pubblico felici, innamorati e affiatati e mai una nube ha offuscato la loro storia d’amore.

Sonia nella vita è un’imprenditrice ed è a capo di una società, la Sdl che fa i casting per le varie trasmissioni televisive tra cui quelle di Paolo Bonolis. La Bruganelli è però anche un personaggio noto per essere particolarmente attivo sui social, difatti la moglie di Bonolis, vanta circa 550mila followers su Instagram, che la seguono con costanza.

Spesso però viene criticata, a causa dell’ostentazione di ricchezza che ha sempre manifestato. Sonia documenta il suo shopping sfrenato, dove si porta a casa le migliori griffe, documenta vacanze con l’aereo privato e non si è mai nascosta, difatti di recente ha ammesso: “Mi odiano perché sono ricca“.

Bonolis ha confessato che la moglie si diverte a provocare, ma gli utenti in rete la criticano e attaccano spesso anche con offese pesanti. Proprio perché la Bruganelli è molto attiva su Instagram, il suo ultimo post ha messo in allarme e non poco i suoi followers, difatti ha scritto la parola “Fine“, non aggiungendo nient’altro.

Gli utenti si sono subito precipitati a commentare chiedendo cosa sia successo, ma Sonia non ha proferito parola. Le supposizioni non sono mancate e in molti credono che dietro lo sfogo dell’imprenditrice possa esserci il cattivo rapporto che attualmente c’è tra Paolo Bonolis e Mediaset, l’azienda per la quale lavora e che forse il conduttore sta pensando di lasciare per passare in Rai.

Altri invece, si sono domandati se c’entri qualcosa il gossip delle ultime settimane, gossip che vede coinvolto il triangolo Bonolis, Bruganelli, Laura Freddi. Difatti Bonolis, prima di fidanzarsi con la Bruganelli aveva una relazione con Laura Freddi, che lasciò proprio perché aveva conosciuto Sonia e nelle ultime settimane si è tornati a parlare di tale faccenda.

Viste le insinuazioni sulla sua gelosia Sonia ha postato un video insieme alla Freddi, proprio per smentirle. Insomma la motivazione che ha spinto la Bruganelli a scrivere la parola fine resta un mistero, vedremo se interverrà nelle prossime ore spiegando ciò che è accaduto.