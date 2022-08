Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi? Fotografati insieme in vacanza a Formentera

Ascolta questo articolo

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli stanno veramente attraversando una crisi? In quest’ultimo periodo si è diffusa sui giornali e online la voce che il conduttore televisivo e l’opinionista del Grande Fratello Vip siano a un passo dalla rottura. Tuttavia, Bonolis e Bruganelli sembrano formare una coppia solida come sempre. Sono stati fotografati insieme sull’isola di Formentera, dove si trovano in vacanza. La complicità tra loro è evidente.

Chi dava per scontato che il famoso presentatore e la moglie stessero per firmare i documenti per il divorzio è stato smentito e messo a tacere una volta per tutte grazie a quest’ultima scappatella romantica. Dopo 20 anni di matrimonio, la storia d’amore tra il conduttore Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli viene regolarmente messa in discussione e definita come una “relazione in crisi”, ma sembra sempre più forte e stabile.

La coppia si sta rilassando sull’isola di Formentera, facendo il bagno sulla bellissima spiaggia di sabbia bianca di Es Pujols, il centro turistico più importante dell’isola e una popolare destinazione turistica internazionale. Ridono, scherzano e si abbracciano nel mare, accarezzati dalle onde. I paparazzi hanno scattato delle foto, che li ritrae mentre Sonia che decide di tornare in spiaggia, dove prende un libro e cerca di leggerne alcune pagine in riva al mare. Naturalmente, cambia subito idea dopo aver ascoltato la battuta di Paolo.

Quindi lascia il saggio, torna sotto l’ombrellone, prende la tavola da surf e ritorna in acqua provando a fare surf. A prima vista sembra facile, ma in realtà richiede molta stabilità. Bruganelli prova prima a remare in ginocchio, poi si alza, mettendo alla prova il suo equilibrio. Così, dopo molte prove ed errori, si è resa conto che c’è un solo modo ottimale di usare la tavola: sdraiarsi su di essa e prendere il sole. È molto più divertente che stendere un normale asciugamano sulla sabbia calda.

Tuttavia, la giornata era così calda che Sonia decise di tuffarsi nuovamente in mare. In acqua c’è anche Paolo, con la figlia maggiore Silvia di 19 anni. La ragazza, che è nata con una malformazione cardiaca e ha dovuto subire un intervento chirurgico per salvarsi la vita, ed è sempre molto amata.