Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, ancora in crisi? Il sospetto: "Opportunità che fanno paura"

Ascolta questo articolo

Una coppia inossidabile quella formata da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, proprio per questo negli ultimi giorni ha insospettito non poco un post comparso su Instagram proprio della Bruganelli. Subito i fan hanno pensato ad una crisi, dopo aver letto le parole di Sonia: “L’amore non è mai quello che sembra è spesso quel che sembra ma non è“.

Sembrava destinato ad essere il gossip dell’estate, perfetto argomento di discussione sotto l’ombrellone, ma tutto sembrava essersi risolto con alcune foto dei due in vacanza insieme nella loro meta preferita, le Baleari. Adesso però il mistero di infittisce di nuovo e a gettare benzina sul fuoco è ancora la moglie di Bonolis.

Altro post, altro giro, altra corsa quindi e ancora la curiosità dei fan è di nuovo alle stelle per quel “dico – non dico” che sapientemente la futura opinionista del Grande Fratello Vip, sa così bene dosare per far tornare alla ribalta la sua situazione sentimentale con l’istrionico conduttore Mediaset.

Il nuovo post di Sonia Bruganelli

“Amo chi rimane. Quando non è facile, quando la ragione ti spingerebbe a mollare, quando la vita ti regala opportunità che possono far paura. Amo chi rimane“, questo il nuovo enigma da risolvere proposto dalla signora Bruganelli che, indubbiamente, possiede la chiave di volta per svelare l’arcano, ma ben se guarda dal rivelarlo totalmente, anche per far continuare il divertimento dei suoi followers.

Sonia e Paolo si sono conosciuti 20 anni fa, quando lui era già un affermato conduttore e lei invece muoveva i primi passi in tv. Nel 1997 hanno ufficializzato la loro storia, nel 2002 si sono uniti in matrimonio. La coppia ha 3 figli: Silvia, Davide e Adele. Oltre ad avere un ottimo rapporto di coppia, Bonolis e la Bruganelli collaborano anche sul lavoro e fonti vicine alla coppia testimoniano quanto sia grande il loro affiatamento.