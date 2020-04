Sonia Bruganelli e il commento decisamente fuori luogo di un hater

Vige ancora in pieno regime lo stato di quarantena in cui versa l’Italia, e non solo; bisogna ancora portare pazienza, sperando in una veloce ripresa. Nonostante la condizioni, molte sono le persone che tentano di aumentare il proprio essere “social” pubblicando e postando foto, canzoni, video, provando quindi a restare in contatto con più persone possibili.

Lo fanno tutti, dalle persone comuni fino ai personaggi famosi; certe volte però bisogna anche mettere in preventivo che dietro ogni complimento, ogni frase carina, ogni forma di divertimento, si cela sempre qualcuno che criticherà, offenderà ed attaccherà, in maniera del tutto gratuita, molto spesso anche solo per il gusto di farlo.

Sul web tali personaggi vengono chiamati haters, i famosi leoni da tastiera, che si occupano principalmente di criticare i personaggi famosi e le loro quotidiane storie e foto che pubblicano sui loro account. E’ stato proprio questo il caso di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che è stata la protagonista di questa vicenda.

Pare che infatti la Bruganelli, a differenza del marito, sia molto attiva sui social, pubblicando molto spesso foto e video del suo quotidiano, in casa e non solo. Tante infatti sono le storie della Bruganelli, che aggiorna e informa i propri fan sulle novità di casa Bonolis. Una tra queste è stata la foto della Bruganelli insieme a due cani, due new entry della casa, dai nomi Brando e Tokyo.

La donna, intenta a presentare i due cagnolini che faranno parte della famiglia, è stata attaccata da un utente, che ha criticato non solo lei ma anche i suoi figli, destando quindi molto scalpore. Si legge infatti: “Speriamo solo che non diventino come i tuoi figli, che hanno un urgente bisogno di una visita da un bravo dietologo. Soprattutto la prima che poverina ha già i suoi problemi e non è tanto normale… pensa se dovesse prendere il coronavirus“. Un commento davvero offensivo e fuori luogo, che potrebbe costare caro all’utente, poiché la donna potrebbe sporgere denuncia.