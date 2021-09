Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: lo scontro e l’intervento di Bonolis

Inizialmente le intenzioni di iniziare col piede giusto c’erano tutte; poi col tempo qualcosa è cambiato, i rispettivi temperamenti hanno prevalso sulla professionalità, rendendo quindi il ruolo di opionionista più difficile di quanto non lo sia in realtà. Parliamo ovviamente delle due opinioniste del “Grande Fratello Vip“, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Come succitato infatti, prima ancora che iniziasse il programma, entrambe le donne avevano tutta la buona volontà di questo mondo di far funzionare il rapporto, se non altro a livello professionale, ma pare che sono bastate poche settimane per confermare ciò che molti fan avevano predetto, ovvero la mancata compatibilità tra le due.

Sonia Bruganelli contro Adriana Volpe: l’intervento di Bonolis

Un nuovo episodio, accaduto in questi giorni, non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco su un rapporto già molto instabile tra le due opinioniste. La Bruganelli ha infatti cenato, insieme a suo marito Bonolis, in un noto ristorante di Roma. Nel ristorante i due hanno avuto modo di scorgere il noto presentatore, acerrimo nemico della Volpe, Giancarlo Magalli. Una chiacchiera tira l’altra e alla fine Sonia chiede a Magalli di fare una foto tutti insieme; foto che ovviamente è stata postate sull’account della moglie di Bonolis.

Pare che la foto non sia stata particolarmente gradita dalla Volpe, tanto che in puntata le due hanno iniziato a battibeccare sulla questione. Dopo una corposa discussione, le due hanno poi deciso di concentrarsi sui ragazzi presenti nella casa, ma Signorini ha deciso di non mollare l’osso, approfondendo la questione.

A un certo punto della puntata la Bruganelli decide di prendere la parola, affermando di essere stata contattata da suo marito Paolo, il quale guardava la puntata: “c’è mio marito che sta guardando il Grande Fratello e mi ha mandato la foto dove io avevo la faccia un po’ così e mi ha detto ‘Guarda io credo che tu debba farti raddoppiare il cachet’. Questo me l’ha scritto lui“. La Volpe ovviamente non ha potuto non rispondere alla provocazione della collega: “Un per carità, no vabbè scusa“. In maniera Scherzosa poi Signorini interviene, affermando che prendere la proposta in considerazione, mettendoci una buona parola. Sembra dunque che il rapporto tra le due opinioniste sia oltremodo logorato, e pensare che lo show è appena iniziato ne vedremo sicuramente delle belle, non solo nella casa ma, a quanto pare, anche in studio.