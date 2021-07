Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono state scelte come prossime opinioniste della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini dal mese di settembre. Entrambe hanno il duro compito di sostituire Antonella Elia e Pupo, che per due motivi totalmente differenti lasciano gli studi di Mediaset.

Per la moglie di Paolo Bonolis si tratta del suo esordio assoluto in televisione, dal momento che fino a oggi non ha mai condotto né partecipato a un programma sul piccolo schermo. Sonia infatti è conosciuta come imprenditrice per la SDL, un’agenzia di casting per la tv, il cinema e il teatro, ma ha anche presentato il format “I Libri di Sonia” in onda dapprima su “SDL.TV” ma sbarcato successivamente pure su TIMvision.

Le nuove indiscrezioni su Sonia Bruganelli

A quanto pare però il “Grande Fratello Vip” potrebbe essere solamente il trampolino di lancio per una futura carriera televisiva per Sonia Bruganelli. Difatti, come riportato in esclusiva dal sito “Blog Tv Italiana“, l’imprenditrice starebbe lavorando in gran segreto con Mediaset per portare un nuovo progetto su Canale 5.

Ecco le parole riportate dal sito: “Sembra che in gran segreto la SDL.tv di Sonia Bruganelli sia alla ricerca di nuovi volti, tutti rigorosamente di sesso femminile, per un nuovo talk show previsto ‘per la prossima stagione televisiva’. Requisito fondamentale per partecipare a questo progetto è quello di essere informate sul mondo del gossip e dei reality show di punta di Canale5 quali L’Isola dei Famosi e Grande Fratello”.

Sulla carta, seguendo le prime indiscrezioni, sembra essere un programma molto simile a quello affidato a Tommaso Zorzi, cioè “Il Punto Z”, andato in onda su Mediaset Play. Al momento però si tratta semplicemente di indiscrezioni, ma sicuramente nelle prossime settimane potrebbero uscire notizie più certe in merito a questo argomento.