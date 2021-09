Sonia Bruganelli difende Tommaso Eletti: "Credo abbia capito i suoi errori"

Tra Sonia Bruganelli e Tommaso Eletti, durante la vigilia del “GF Vip“, sono nate alcune scintille che hanno immediatamente acceso tutte le attenzioni sul reality show condotto da Signorini. Il primo a lanciare una frecciatina è stato l’ex concorrente di “Temptation Island” che, durante una intervista, rivela di non conoscere né Adriana Volpe né la moglie di Paolo Bonolis.

Successivamente Eletti prova a correggere il tiro, affermando di non aver mai sentito parlare di loro dal momento che non segue moltissimo la televisione. Sonia però, stuzzicata dai suoi seguaci su Instagram, ha iniziato a lanciare dei piccoli attacchi nei confronti di Tommaso, ma non ha mai affondato il colpo.

Sonia Bruganelli prende le difese di Tommaso Eletti

In una recente intervista rilasciata a “Casa Chi“, il format del settimanale “Chi” diretto proprio da Alfonso Signorini che va in onda sui social network, la Bruganelli parla della sua esperienza al “Grande Fratello Vip”. Ovviamente l’attenzione si focalizza tutta su Tommaso Eletti, ma anche questa volta Sonia prova a tendere una mano nei suoi confronti.

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia” l’opinionista ha voluto prendere le difese: “Non ho una ottima impressione di quello che Tommaso ha mostrato a Temptation Island, perciò se devo giudicare per quello che ha detto e fatto è ovvio che sono rimasta allibita. Però ieri l’ho visto entrare, così emozionato, così piccolo… anche se non è giustificabile quello che ha fatto io credo che lo abbia in parte capito. Mi inmedesimo nei genitori e mi chiedo perché questo ragazzo abbia delle problematiche col mondo femminile”.

Al momento però Tommaso non sta facendo molto per far cambiare idea ai telespettatori da casa. Oltre ad aver fatto un commento poco carino ad Ainett Stephens, nelle ultime ore ha voluto parlare, senza nascondere nessun dettaglio, della sua vita a letto con l’ex Valentina Nulli Augusti.