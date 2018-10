Sonia Bruganelli, dichiarazione d’amore per Paolo Bonolis: "Il mio migliore amico"

Sonia Bruganelli, la moglie del celebre conduttore televisivo Paolo Bonolis, è tornata a far parlare di sé stavolta non per una delle sue tante provocazioni, bensì per un bellissimo messaggio d’amore dedicato al marito, sottolineando quindi ancora una volta il grande amore e la grande intesa che regna tra i due, in barba alle critiche e ai rumors che li vogliono in rotta.

La moglie di Bonolis si sa è molto attiva sui social network, dove sui suoi profili pubblica immagini della sua quotidianità, spesso fatta di grandi lusso – per molti onsiderati dei veri momenti di ostentazione – così come delle persone più care, come i tre figli – Silvia, Davide e Adele – nati dal matrimonio con il presentatore.

Le parole d’amore di Sonia per Paolo Bonolis

Tra i grandi assenti nelle foto pubblicate da Sonia Bruganelli sui social network, c’è sicuramente Paolo Bonolis, che non ama farsi ritrarre né finire in quel ginepraio di consensi e di critiche che è dato dal mondo dei social. Con grande sorpresa di tutti però la Bruganelli nelle ultime ore – forse per mettere a tacere i soliti rumors circa una presunta rottura con Bonolis – ha pubblicato su Instagram una foto, che la ritrae felice e sorridente insieme al marito.

Uno scatto sicuramente molto bello e romantico, tanto che Sonia ha voluto condividerlo con i tanti fan che numerosi la seguono sul noto social network di condivisione d’immagine di Instagram, che hanno visto in quello scatto una coppia di innamorati con in mano un calice di vino rosso e tante parole d’amore.

A corredo dell’immagine, le parole d’amore che Sonia dedica al marito: “Del passato dovremmo ricordare i suoi fuochi e non le sue ceneri” – per poi aggiungere – “serata top, il mio migliore amico” – quindi concludere con: “Cinema, cena, chiacchiere e vino” con tanto di cuoricino rosso finale.

Dal quel lontano 2002 quando la coppia si dichiarò amore eterno sono passati tanti anni, ma sembra che la fiamma dell’amore e della passione non sembra essersi mai spenta tra i due, che ancora oggi appaiono più innamorati che mai.