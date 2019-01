Sonia Bruganelli dedica parole dolci e di solidarietà per l’amica Elena Santarelli

Sonia Bruganelli è stata spesso criticata per usare il suo profilo Instagram solamente per ostentare la sua ricchezza e il suo spreco di soldi ma questa volta ha deciso invece di usare i social per mandare un messaggio di solidarietà e speranza all’amica Elena Santarelli. Con una foto che ritrae un momento di gioia e spensieratezza delle due signore durante una giornata estiva, Sonia ha augurato un 2019 ricco di amore e privo di nubi.

“Quello che chiedo al 2019. Di nuovo così” ha infatti scritto Sonia nella didascalia della foto che la ritrae in compagnia della sua primogenita Silvia e l’amica Elena felici sotto al sole cocente d’estate. Un invito, quello della Bruganelli, di ritrovare il sorriso nonostante le difficoltà affrontate a causa della malattia terribile del figlio Giacomo.

Anche in passato altre fotografie avevano testimoniato pienamente il rapporto di amicizia che in tutti questi anni ha unito la famiglia del presentatore Paolo Bonolis a quella del calciatore Berbardo Corradi. Ora più che mai le due donne sono unite da un’amicizia fortissima soprattutto dopo che circa un anno fa la vita di Elena è cambiata radicalmente dopo la scoperta della malattia di Jack.

Una battaglia che purtroppo continua ancora oggi ma che non ha per nulla scoraggiato la Santarelli che invece è sempre pronta a testimoniare sui social il suo percorso contro questo terribile male portando solidarietà e forza anche a tutti quei genitori che stanno affrontando la stessa terribile situazione. Per fortuna Elena ha dalla sua parte anche moltissimi fan che la supportano e la consigliano quotidianamente e tra questi anche amici di lunga data come la Bruganelli.

Solamente qualche settimana fa la stessa conduttrice di ‘Italia Sì’ aveva annunciato un ritiro dai social per queste festività natalizie in modo da dedicarsi completamente alla sua famiglia. Dopo la Befana forse, Elena ritornerà per i suoi follower a raccontare il suo quotidiano ma soprattutto l’andamento e le cure per la malattia di Giacomo.