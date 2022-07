Sonia Bruganelli choc contro Ilary Blasi, rivela dettagli molto imbarazzanti: "Che schifo.."

Ascolta questo articolo

Dopo il comunicato ufficiale della loro separazione, Francesco Totti ed Ilary Blasi si trovano ora al centro di numerose voci di gossip. Un caos mediatico tutto sommato prevedibile, non a caso la show girl se l’è data subito a gambe portando i figli in vacanza in Tanzania. Se ci sono pochi dubbi in merito alla nuova fiamma dell’ex capitano della Roma, la bellissima Noemi Bocchi, molto più oscura è la situazione sentimentale di Ilary.

In queste ore si sono fatti già molti nomi, si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo. Tutti sembrano essere molto più giovani di lei e sfoggiano un fisico invidiabile. In queste ore molti personaggi famosi sono intervenuti a dire la loro in merito a questa discussa vicenda, non ha mancato di farlo anche Sonia Bruganelli, con parole piuttosto al veleno: ecco cosa ha dichiarato.

Le parole della Bruganelli

D’altronde era già da mettere in conto, difficilmente uno scoop clamoroso come la separazione di una delle coppie più note del mondo dello spettacolo non poteva alzare un polverone mediatico. Tuttavia le voci che si rincorrono sul loro conto, in merito a presunti flirt e nuovi amanti, sono davvero insistenti e quasi morbose.

Proprio per questo, la Bruganelli ha deciso di intervenire con un canonico tweet per criticare l’accanimento della stampa nei loro confronti: “Ogni parola spesa su una coppia che dopo molti anni si lascia è una ferita inferta ai figli che meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più”.

La nota opinionista ha focalizzato l’attenzione soprattutto sulla situazione molto delicata dei figli che, purtroppo, in questi casi sono le prime vittime di vicende così delicate. Ora dopo ora Ilary Blasi viene accostata ad un nome diverso, si parla di Antonino Spinalbanese, con il quale si vocifera che si sarebbe scambiata messaggi compromettenti, oppure altri nomi caldi sono quelli di Luca Martinelli e Alessio La Padula.