Sonia Bruganelli, arrivano le critiche dagli haters: "Antipatica e raccomandata"

Mancano davvero poche settimane al nuovo inizio del rinnovato reality “Grande Fratello Vip“. A questo giro non sono stati solo i concorrenti a cambiare ma anche gli opinionisti. Come molti ben sanno infatti si è passati da Pupo e Antonella Elia a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Quest’ultima presentatrice ha in sé la voglia di riscatto, dopo la sua esperienza su “Tv8” non proprio positiva, mentre per la Bruganelli si apre un capitolo a parte.

Non parte infatti benissimo questa nuova avventura per la moglie di Paolo Bonolis, che di certo ha sempre creato scalpore la sua personalità, il suo modo di fare. Non è passato molto tempo da quando la donna veniva criticata aspramente per la sua vita oltremodo lussuosa che conduceva. Anche oggi come all’ora la Bruganelli si ritrova infatti al centro della bufera di critiche e pettegolezzi sulla sua persona.

Sonia Bruganelli, l’attacco degli haters: “Raccomandata”

Certo, dopo tanto tempo si può dire che la donna possa essere ormai abituata a tante critiche ma la verità è che, sotto certi aspetti, agli attacchi gratuiti e soprattutto non veritieri, non ci si abitua mai. La Bruganelli infatti è stata molto criticata per la sua nuova partecipazione nelle vesti di opinionista al Gf Vip. Di recente la donna ha dichiarato, in merito al suo nuovo ruolo: “è un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia“.

Ma queste parole non sono bastate a placare le critiche degli utenti, accusandola di essere non solo antipatica ma anche raccomandata da suo marito: “Si trova lì solo perché è la moglie di Paolo Bonolis. Vedremo di che pasta è fatta“, oppure si legge anche: “Più che sincera e vera, direi raccomandata. Praticamente una mezza sconosciuta, piazzata lì dal marito. Antipaticissima“.

Non sono andati di certo leggeri gli utenti del web; vedremo se e come risponderà Sonia in merito alla questione, oppure preferirà sorvolare, lasciando che la cosa cada nel dimenticatoio.