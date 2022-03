Soleil sul presunto fidanzato: "È come Mark Caltagirone"

Tutti ricorderemo la vicenda che più ci ha appassionato del GF VIP 6, tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Nel triangolo amoroso, composti dai tre inquilini della casa più spiata d’Italia c’è sempre stata l’ombra di un misterioso fidanzato della Sorge.

Davanti alle telecamere di Verissimo, la Sorge ha parlato di questo misterioso fidanzato che sembrerebbe essere un imprenditore siciliano di nome Carlo. I paparazzi, che hanno seguito Soleil, dopo l’uscita dal reality hanno dichiarato di non aver mai visto la ragazza insieme al fidanzato.

Alle domande della padrona di casa Silvia Toffanin, la Sorge ha risposto: “Se Carlo esiste? È un Mark Caltagirone, non esiste! Hai mai conosciuto un uomo paragonabile a Superman? Nessuno l’ha mai visto e resterà così. Quando un rapporto viene contaminato da dinamiche esterne si rovina. Io non ho mai detto di avere un fidanzato ma mi sono innamorata… non vedo anelli sulla mia mano. Le cose si vedranno con il tempo. Sono in un momento della mia vita in cui non sono ancora pronta per definire”.

Soleil ha quindi affermato di non essere fidanzata ma semplicemente innamorata e che il loro rapporto è stato contaminato dalle dinamiche del reality. In effetti, durante il triangolo amoroso in molti si sono chiesi come fosse possibile che il fidanzato di lei, di fronte a tutto ciò che la legava al Belli non avesse mosso un dito.

Ha anche parlato dei suoi ex, come Jeremias Rodriguez, dicendo che è in buonissimi rapporti con lui e che gli augura il meglio. Di Onestini, suo tronista che l’ha scelta, durante Uomini e Donne, dice di non ricordare nulla. Afferma di averlo visto pochissimo e che non gli porta alcun rancore.

La Sorge sembra quindi essere single e in una situazione di stallo amoroso, considerandi l’assenza di questo ipotetico fidanzato.