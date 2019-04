Soleil Sorge sul suo rapporto con Jeremias Rodriguez: "Non potrei essere più felice"

L’italoamericana Soleil Sorge resta una delle concorrenti più controverse dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi“. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, sin dai primi minuti dal suo ingresso nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi, ha portato con se numerose critiche di “favoreggiamento” da parte degli autori di Mediaset.

Oltre alle critiche, grazie al reality show sembra aver trovato anche la felicità. Infatti in Honduras ha potuto approfondire la sua conoscenza con Jeremias Rodriguez, facendo nascere una vera storia d’amore. Le cose, come rivelato da Soleil Sorge in esclusiva a “Super Guida TV“, sembrano andare nel verso giusto.

L’intervista a Soleil Sorge

La giovane ha voluto parlare di Jeremias Rodriguez e della sua famiglia: “Con Jeremias procede benissimo, abbiamo un’ottima sintonia e ci siamo trovati ancora meglio nella vita di tutti i giorni. Non potrei essere più felice. Ho conosciuto la sua famiglia e mi ha fatto una bellissima impressione. Viene da una famiglia molto unita e calorosa come la mia e questo mi ha fatto sentire subito a casa”.

Su “L’Isola dei Famosi” invece dichiara: “Ho riscoperto me stessa e ho superato dei limiti che non sapevo di avere. È sempre stato un mio sogno mettermi alla prova in quel modo e devo dire che è stata una grande soddisfazione personale. Le difficoltà più grandi sono state senza alcun dubbio la convivenza con persone diverse e la ricerca costante delle forze per sopravvivere”. Successivamente dichiara di essere rimasta molto felice per il trionfo di Marco Maddaloni, poiché tra i finalisti era quello che meritava di più.

Per il momento dichiara di avere molti sogni nel cassetto, anche se scaramanzia non ha voluto dichiarare quali siano. Il suo desiderio più grande però resta quello di lavorare in televisione, poiché la ritiene come un mondo di creatività e progetti a cui le piacerebbe tantissimo dedicare la sua carriera professionale.