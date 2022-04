I veri protagonisti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, sono sicuramente Soleil Sorgè, Alex Belli e Delia Duran che, nella casa più spiata d’Italia, hanno formato il cosiddetto “triangolo amoroso” tanto discusso nel corso dei mesi dai fan.

Al momento la persona che sta trovando più spazio sul piccolo schermo è l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” giacché, oltre al ruolo da opinionista a “La pupa e il secchione“, reality di Italia 1 condotto da Barbara D’Urso, secondo gli ultimi rumor dovrebbe trovare più spazio nei prossimi mesi su Mediaset.

L’ultima intervista rilasciata da Soleil Sorgè

Intanto l’italoamericana, in una lunga chiacchierata al sito “Fanpage“, ha voluto parlare della sua percezione dei reality: “Spesso si pensa alla finzione nei reality come situazione e storie costruite, cosa molto rara e paradossale, perché è molto complicato costruire una situazione dal nulla in quel contesto. Quello che si può falsare è invece l’individuo, una persona che può decidere di porsi in un certo modo”.

Ovviamente parlando dei reality show è impossibile non citare la presunta relazione con Alex Belli, ove Soleil ribadisce nuovamente di non aver mai provato nulla d’importante per lui: “Io non ero mai stata interessata ad avere nemmeno un rapporto con lui oltre l’amicizia, mi ha distaccata, lasciandomi perplessa rispetto alla possibilità che ci fosse una ricerca forzata di certe situazioni”.

Parlando della sua vita professionale, non nasconde che la TV ti possa consentire di lavorare, sottolineando comunque la difficoltà di rimanerci per molto tempo se non sei un personaggio con anni di carriera alle spalle. Il suo grande sogno invece sarebbe stato quello di fare la giornalista, ma dopo aver lavorato per la squadra di calcio della Roma e per alcune testate giornalistiche, ha deciso di lavorare con la propria immagine collaborando con dei brand.

Ora, dopo tanti ruoli ottenuti in TV, Soleil dichiara di essere pronta a fare il grande passo: “È sempre stato il mio sogno (fare la conduttrice n.d.r.), dagli studi alle prove in cameretta, a condurre per i miei peluche, fino alle esperienze da moderatrice di questi ultimi anni”.