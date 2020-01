Soleil Sorge spiega perché è finita con Jeremias Rodriguez

Soleil Sorge è diventata famosa per aver partecipato al dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” durante l’edizione del 2016/2017 nelle vesti di corteggiatrice di Marco Cartasegna e Luca Onestini. Soleil è stata poi scelta da Luca Onestini, con cui ha iniziato una storia d’amore terminata dopo pochi mesi perchè la bella italoamericana è stata paparazzata insieme all’ex tronista Marco Cartasegna mentre Luca si trovava all’interno della casa del “Grande Fratello Vip 2”.

Soleil ha poi partecipato come concorrente alla quattordicesima edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi “L’Isola dei Famosi”, dove ha avuto modo di conoscere Jeremias Rodriguez (fratello di Belen e Cecilia), con il quale ha iniziato una storia d’amore che tra alti e bassi è durata fino allo scorso dicembre.

Soleil ha rivelato al settimanale “Novella 2000” i motivi alla base della rottura tra lei e l’argentino. Queste le sue parole in merito: “Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi, poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde”.

L’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” ha confessato come fondamentale per lei sia stato mettere al primo posto se stessa, amarsi e valutare razionalmente le cose, a prescindere dalle speranze riposte nella relazione sentimentale. Al termine dell’intervista Soleil ha inoltre parlato dell’ex fidanzato Luca Onestini; queste le sue parole: “Purtroppo ci sono persone cui ha fatto comodo “giocare” su una situazione, per uscirne da vittima, nonostante la realtà fosse opposta”.

Soleil in questo momento è dunque single ed è pronta a trovare la sua anima gemella. Nel frattempo il prossimo 11 febbraio sarà una dei concorrenti, in coppia con la madre Wendy, che parteciperà all’ottava edizione del programma televisivo in onda su Rai 2 e condotto da Costantino della Gherardesca “Pechino Express”.