Soleil Sorgè rompe con alcuni concorrenti del GF Vip

Soleil Sorgè, nella sua ultima intervista rilasciata al sito “Fanpage“, ha ammesso di sentirsi con pochissimi compagni di viaggio del “Grande Fratello Vip“, mentre con gli altri decide di rompere definitivamente e, almeno fino a questo momento, non si sta scambiando neanche dei messaggi su WhatsApp.

Collegandosi alla sua chiacchierata al sito, Soleil ha deciso di togliere il “segui” ad alcuni di loro su Instagram: “Friendly reminder: è il momento di fare le pulizie Primaverili. Out with the old in with the new. Tenete solo cose superbe e ciò che vi illumina l’animo”.

La lista dei concorrenti

Come riportato dal sito “Blog Tivvù” sono vari i vipponi con cui ha deciso di tagliare i ponti: “Per l’esattezza, Soleil ha cancellato dalla sua lista amici: le sorelle Jessica e Clarissa Selassié, Ainett Stephens e Alex Belli. La Sorgè ha eliminato dalla sua lista anche La Regina di Roma che durante il suo percorso nella Casa del GF Vip aveva fatto il tifo per lei recandosi dietro le mura con il megafono”.

Il gesto viene apprezzato dai fan di Soleil siccome, come si può vedere dai commenti su Twitter, molti si schierano con l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”: “Sole ha unfollowato: Clarissa Ainett Jessica Alex Regina di Roma LEI CI STA FACENDO ESPLODERE. Aspettavo questo momento da giorni mesi e anni”. Tra l’altro l’hashtag a lei dedicato, “#solearmy”, è arrivato nei trend topic.

Ovviamente sta facendo discutere il fatto di essersi voluta allontana da Alex Belli e le sorelle Selassié. Con l’ex protagonista di “CentoVetrine” a “Fanpage” ha ribadito nuovamente di non aver provato nulla oltre alla semplice amicizia, facendo così capire di voler chiedere con lui in maniera definita.

Con le sorelle, molto probabilmente, non avrebbe apprezzato la loro decisione di fare uno shooting fotografico con la scuderia proprio di Belli.