Soleil Sorgè parla di Barbara D’Urso: "La sua carriera è inarrivabile ed è per pochi"

Soleil Sorgè è stata scelta direttamente da Barbara D’Urso per essere una delle opinioniste de “La pupa e il secchione“, il reality in onda su Italia 1. L’italoamericana, quando viene scelta dalla Barbarella, si trovava ancora all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, ma nonostante questo non ci ha messo molto ad accettare questa allettante proposta lavorativa.

Attualmente l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” è una delle protagoniste del programma, siccome le sue litigate più o meno furenti con Mila Suarez, un po’ come successo ai tempi con Alex Belli e Delia Duran, sta mandando avanti praticamente da sola “La pupa e il secchione”.

L’intervista di Soleil Sorgè

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, Soleil ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni“, in cui parla della sua nuova avventura nella trasmissione di Italia 1 e del rapporto con Barbara D’Urso: “La sua carriera è inarrivabile ed è per pochi, ma sto studiando e facendo il massimo per emergere. I frutti piano piano stanno arrivando. Siamo due donne che sanno bene cosa significa stare sul ‘pezzo’ 20 ore su 24, nel lavoro siamo dei cavalli da corsa. Poi abbiamo entrambe quella punta di sano cinismo che nella vita serve sempre”.

In riferimento a chi in passato l’ha accusata di essere una persona piuttosto fredda, Soleil ha risposto senza peli sulla lingua: “Dietro questo aspetto da pupa, io in realtà sono una grande secchiona. Da piccola ero appassionata di videogiochi e informatica, e il mio interesse per la tv nasce dal fascino di capire cosa sta dietro le telecamere. Poi mi sono ‘pupizzata’ negli anni, scoprendo una femminilità che non sapevo di avere”.

Intanto Soleil si sta godendo il successo portato dal “Grande Fratello Vip” siccome, oltre a essere ospite fisso del programma della D’Urso, negli ultimi giorni è stata annunciata di essere nel cast di “Tiki Taka – La repubblica del pallone” condotto da Piero Chiambretti.