Soleil Sorge parla dei suoi amori passati e rivela: "Luca è un ricordo meraviglioso, Marco Cartasegna l’ho amato tanto"

Soleil Sorgè, la naufraga che a L’Isola dei Famosi ha creato non poco scompiglio a causa del suo carattere burrascoso, ha voluto raccontarsi sulle pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine dove in particolare, ha voluto passare in rassegna i suoi ultimi tre uomini. La Sorge ha infatti confermato la sua attuale frequentazione con il collega naufrago Jeremias Rodriguez e con il quale l’avevamo anche vista in atteggiamenti alquanto intimi soprattutto su l‘Isla Bonita.

“Frequento Jeremias. È una conoscenza con “lavori in corso”. Andiamo con calma, molta calma. Lui ci aveva provato con me, su lnstagram, lo scorso Natale, come tantissimi altri che oggi pensano che attraverso i social si possano costruire grandi storie d’amore, invece cercano solo avventure di una sera” ha infatti chiosato Soleil che oltrettutto ammette che a Jeremias, che su Instagram faceva il simpatico playboy conquistatore, avevo dato un due di picche mentre in Honduras si è trasformato in due di cuori.

Come ben sappiamo però la Sorge è stata fidanzata con il tronista Luca Onestini, conosciuto appunto durante il programma Uomini e Donne. La loro storia però terminò, all’improvviso, quando Luca si trovava nella casa del Grande Fratello Vip e di lui oggi, l’ex naufraga rivela “Un passato ormai troppo lontano. Un ricordo emotivo meraviglioso legato a un’esperienza vissuta in modo intenso”. Grazie però a Uomini e Donne prima e alla conoscenza di Luca dopo, Soleil ha capito che poteva ricominciare a credere nell’amore.

Ed ecco infatti che l’ex corteggiatrice ha anche voluto commentare la storia finita con Marco Cartasegna ovvero, l’artefice della fine della storia d’amore con Luca Onestini. Soleil infatti ammette di aver amato moltissimo Marco ma purtroppo i caratteri diversi li hanno portati ad allontanarsi.

Nonostante tutto, la Sorge ha voluto spendere delle bellissime parole per Cartasegna asserendo “A Marco vorrò sempre un bene infinito. Purtroppo doveva finire così. Il mio bene per lui però non cambierà mai, mai”. Non ci resta dunque che attendere per vedere come continuerà invece la storia tra Soleil e Jeremias in virtù del fatto che la ragazza ha già conosciuto Belèn e Cecilia.